نساء الأنكا في البيرو يشتهرن بحياكة صوف اللاما آخر تحديث: الأربعاء 14 جمادي الثاني 1440 هـ - 20 فبراير 2019 KSA 13:26 - GMT 10:26 تارخ النشر: الأربعاء 14 جمادي الثاني 1440 هـ - 20 فبراير 2019 KSA 11:08 - GMT 08:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نساء الأنكا في البيرو يشتهرن بحياكة صوف اللاما PDF اطبع إقرأ أيضاً البيرو هي البقعة الأكثر احتواء للأشعة فوق البنفسجية 06:25 GMT إقرأ أيضاً "إياتا" يرصد أسوأ أداء للشحن الجوي في 3 أعوام 12:48 GMT