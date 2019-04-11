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ارتفاع عدد السياح لمصر إلى 47.5% في 2018

المصدر: القاهرة - رويترز
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أظهر البيان الشهري لوزارة المالية المصرية اليوم الخميس، أن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة 47.5% إلى 9.8 مليون سائح في 2018.

وأضاف بيان شهر مارس أن الليالي السياحية في مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

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