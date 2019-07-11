المطبخ الجورجي يجمع بين تقاليد الطبخ الأوروبية والآسيوية آخر تحديث: الخميس 8 ذو القعدة 1440 هـ - 11 يوليو 2019 KSA 09:54 - GMT 06:54 تارخ النشر: الخميس 8 ذو القعدة 1440 هـ - 11 يوليو 2019 KSA 08:02 - GMT 05:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المطبخ الجورجي يجمع بين تقاليد الطبخ الأوروبية والآسيوية PDF اطبع إقرأ أيضاً الرقص الجورجي يعكس ثقافة مناطق جورجيا المختلفة 08:06 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في جزيرة الموريشس مع ليث بزاري 20:52 GMT