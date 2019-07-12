السياحة عبر العربية في جزيرة الموريشس مع ليث بزاري آخر تحديث: الجمعة 9 ذو القعدة 1440 هـ - 12 يوليو 2019 KSA 23:52 - GMT 20:52 تارخ النشر: الخميس 8 ذو القعدة 1440 هـ - 11 يوليو 2019 KSA 22:40 - GMT 19:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية في جزيرة الموريشس مع ليث بزاري PDF اطبع إقرأ أيضاً المطبخ الجورجي يجمع بين تقاليد الطبخ الأوروبية والآسيوية 06:54 GMT إقرأ أيضاً متحف الشاي في جزيرة موريشيوس يروي كيفية قطفه وتصنيعه 08:22 GMT