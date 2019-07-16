متحف الشاي في جزيرة موريشيوس يروي كيفية قطفه وتصنيعه آخر تحديث: الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440 هـ - 16 يوليو 2019 KSA 11:22 - GMT 08:22 تارخ النشر: الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440 هـ - 16 يوليو 2019 KSA 08:02 - GMT 05:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك متحف الشاي في جزيرة موريشيوس يروي كيفية قطفه وتصنيعه PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في جزيرة الموريشس مع ليث بزاري 20:52 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في بنما مع ليث بزاري 13:17 GMT