السياحة عبر العربية | سجن أشوايا من أقسى سجون أميركا الجنوبية آخر تحديث: الاثنين 17 ذو الحجة 1440 هـ - 19 أغسطس 2019 KSA 12:03 - GMT 09:03 تارخ النشر: الاثنين 17 ذو الحجة 1440 هـ - 19 أغسطس 2019 KSA 11:35 - GMT 08:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | سجن أشوايا من أقسى سجون أميركا الجنوبية PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في اوشوايا مع ليث بزاري 07:56 GMT إقرأ أيضاً 12.1 مليار درهم مبيعات السياحة العلاجية بالإمارات في 2018 10:39 GMT