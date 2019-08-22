12.1 مليار درهم مبيعات السياحة العلاجية بالإمارات في 2018

أظهر تحليل حديث لغرفة صناعة وتجارة دبي تسجيل مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017.

وتوقع التحليل استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7%. للسنوات الخمس المقبلة.

وأكد تحليل غرفة دبي المبني على بيانات وإحصاءات حديثة من "فيتش سليوشنز" و"يورومونيتور إنترناشيونال" أن مبيعات السياحة العلاجية بحسب "يورومونيتور إنترناشيونال" حققت خلال الفترة 2014-2019 نمواً سنوياً تراكمياً قدر بحوالي 11.9%، ما يعكس جاذبية قطاع السياحة العلاجية في الدولة، بحسب صحيفة "البيان".

ولفت التحليل بناءً على تقرير لـ"فيتش سليوشنز" إلى أن إنفاق القطاع الصحي في الإمارات بلغ حوالي 50.3 مليار درهم في عام 2018 وذلك بنسبة نمو سنوية قدرها 5.4%، حيث يشمل إنفاق القطاع الصحي في الدولي شراء خدمات وسلع الرعاية الصحية من قبل كيانات عامة وخاصة.