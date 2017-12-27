ماذا تعرف عن علم الأحياء الحاسوبية؟

علم الأحياء الحاسوبية أو ما يسمى أيضاً المعلوماتية الحيوية، هو المجال العلمي المخصَّص لمتابعة المسائل الأساسية حول تركيبة ووظيفة وتطوّر الكائنات الحية من أجل زيادة فهمنا لصحة الإنسان والأمراض التي قد يتعرّض لها، مما يؤدي إلى الابتكار في مجال الصناعة الصحية من خلال تحليل المعلومات الأحيائية بواسطة تصميم وتطبيق المناهج الإحصائية والحسابية والخوارزميات.

ويشمل برنامج الماجستير في المعلوماتية الحيوية التابع لفرع علوم البيولوجيا مجالات عديدة مثل علوم الكمبيوتر والكيمياء والبيولوجيا والكيمياء الحيوية والهندسة والعلوم الطبية. ومن بين المقررات التي يتم تدريسها طرق تطبيق النمذجة الحسابية والبيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا النظم والبيولوجيا الهيكلية والبروتيوميات (وهي الدراسة الشاملة لجميع أصناف وأنواع البروتينات)، والتسلسل الجيني والتحليل الجيني وتقنية رقائق الحمض النووي الدقيقة وغيرها. وبعد التخرج يكتسب المتخصصون في هذا المجال الأساس التعليمي لتفسير المعلومات البيولوجية المعقدة، وإجراء تحليل البيانات باستخدام البرمجيات المعلوماتية المتطورة.

ولا تغطي درجة الماجستير الجوانب النظرية للمجال فقط، ولكن أيضاً الجانب العملي من المعلوماتية الحيوية. وغالباً ما يتم تدريس المواد من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين هم أنفسهم يعملون بنشاط على تطوير هذه التقنيات الجديدة والمثيرة. وهو برنامج مصمم للبالغين العاملين في المجال، يمكن أن يُقدم من خلال دورات على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات راجع الرابط التالي:

http://advanced.jhu.edu/academics/graduate-degree-programs/bioinformatics/



