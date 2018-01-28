الرمز أوميغا (=) هو الحرف الرابع والعشرون والأخير في الأبجدية الإغريقية. المعنى الحرفي للفظة «أوميغا» هو «عظيم»، وهذه اللفظة لا تزال تستخدم لتخدم ذات المعنى في اللغة الإنجليزية لليوم «Mega».

و«الميغا» في الرياضيات وعلم الحاسوب اليوم، هي العشرة مرفوعة للقوى 6، فنقول ميغابايت لنقصد مليوناً من البايتات.

للرمز أوميغا حضور في عديد من مجالات العلوم. ففي الكيمياء يستخدم الرمز للأوكسجين -18 وهو النظير المستقر لعنصر الأوكسجين O. وفي الفيزياء يستخدم للتعبير عن المقاومة الكهربائية ووحدتها المعيارية (أوم – Ohm).

أما في علم الكون الفيزيائي، فالرمز أوميغا يعبَّر به عن كثافة الكون. وهذه القيمة النظرية الهائلة تبرر استخدام (=) في الإحصاء كذلك للتعبير عن النتائج المحتملة لأي تجربة عشوائية. ففضاء العينة لنتيجة مباراة كرة قدم يحتمل ثلاث نتائج: فوز الفريق الأول، فوز الفريق الثاني، وتعادل الفريقين.

تجارياً، يمثل الرمز أوميغا علامة لماركة مميزة من الساعات السويسرية التي تم اعتمادها من قبل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال رحلات برنامج (أبوللو) إلى القمر. كما أنها معتمدة ليرتديها البطل في أفلام (جيمس بوند) منذ العام 1995م. وهذا التضافر بين الترويج التجاري والقيمة العظمى يمثل لفتة تستحق الإعجاب.. لمن أدرك معنى هذا الرمز.