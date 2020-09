كتب عربية.. كتب من العالم

القوة الإلكترونية... كيف يُمكن أنْ تُدير الدول شؤونها في عصر الإنترنت

تأليف: إيهاب خليفة

الناشر: دار العربي للنشر والتوزيع، 2017

لا يمكن لأحد أن يشكِّك في "القوة الإلكترونية" التي باتت عنواناً كبيراً للعصر الحديث. فشبكة الإنترنت لم تغيِّر أسلوب الحياة الشخصية والمجتمعية والعملية فقط، بل تعدّتها إلى تغيير أشكال إدارة الدول وأنماطها، مما أدّى إلى ظهور الحكومة الإلكترونية ومن ثم الحكومة الذكية، ومن بعدها المدن الذكية، ولم يعد من المستغرب نشوء الدول الذكية التي يمكنها أن تنجز كافة الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت وأجهزة التلفون المحمول.

يتناول إيهاب خليفة في هذا الكتاب الفضاء الإلكتروني وكل ظواهره الحديثة مثل الردع الإلكتروني الذي يُعد عنصر قوة جديداً لدى الدول من المنظورين العسكري والاستراتيجي، والدبلوماسية الإلكترونية التي ظهرت مع بدايات القرن الحادي والعشرين والتي تستخدم المنصات الرقمية من أجل "تسويق" أو تمكين السياسة الخارجية لبلد معيَّن. إذ بات بالإمكان التواصل مع "مجتمعات الإنترنت" في العالم، التي تمثل قوة سياسية مهمة في عملية صناعة السياسات الخارجية. كما يتطرّق المؤلف إلى الحروب الإلكترونية التي تُعد من أهم الحروب الفتَّاكة التي يمكن أن تستخدمها دولة ضد دولة أخرى من خلال اختراق الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصال المدنية وشبكات المواصلات لشل حركتها.

الخط العربي في كتابات الرحَّالة الغربيين

تأليف: د. علي عفيفي علي غازي

الناشر: المجلة العربية، 2017

قد يكون الخط العربي الخط الوحيد في العالم الذي جعل منه خطاطوه فناً وعلماً وعملاً في آن. ولكونه من أهم الفنون في الثقافة العربية، أصبح الخط العربي محط اهتمام الرحالة الغربيين الذين زاروا البلدان العربية وأعجبوا بجمال الخط العربي وقيمته.

يستعرض هذا الكتاب آراء مجموعة من الرحالة الغربيين حول الخط العربي، بدءاً بالرحالة كارستن نيبور، المستشرق الألماني الذي كشف عن الخط اليمني المسند، ووصفه وصفاً علمياً ساعد على جلاء غموضه، ونسخ في القرن الثامن عشر ثلاثة نصوص مسمارية تمثل الكتابات الفارسية القديمة والعيلامية والبابلية، وصولاً إلى جين ديولا فوا الرحالة وعالمة الآثار الفرنسية التي عرفت بحبها وولعها بالتاريخ القديم، وسجلت إعجابها بالخط العربي وبالكتابات الموجودة على مبنى المدرسة المستنصرية عندما زارت العراق في القرن التاسع عشر، وجان روسو الذي أعجب بالكتابات العربية وعبّر عن جمال ما شاهده من كتابات على مئذنة طيبة الإمام بريف حماة في سوريا.

كما يشير الكتاب إلى كثير من الرحالة الغربيين الذين وصل إعجابهم بالخط العربي إلى درجة أنهم قاموا هم أنفسهم بتعلمه وإتقانه بشكل جيد.

قد يذكرنا هذا الكتاب بقيمة هذا الفن الفريد وضروررة المحافظة عليه كوسيلة مقاومة للاجتياحات الفكرية والثقافية التي تجتاح بلادنا لأنه، وكما يراه الدكتور علي غازي، "موروث مهم يعمق الهوية والانتماء والمواطنة".

كيف تقول وداعاً

تأليف: محاسن مطر شبارو

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2017

قيل إنه إذا أردت أن تفهم التاريخ السياسي فاقرأ كتب التاريخ، أما إذا كنت تريد فهم التاريخ الاجتماعي فاقرأ الروايات التاريخية. "كيف تقول وداعاً" رواية تاريخية تتحدَّث عن ثلاثة أجيال من عائلة واحدة انتقلت للعيش بين إسطنبول والشام وبيروت كانت الكاتبة هي نفسها جزءاً منها، فروت لنا فيها بعضاً من قصص وروايات سمعتها من جدتها وأمها وأقربائها، وبعثت بها الروح في تاريخ مشرقي جميل ونقلتنا إلى مجتمعات مشرقية صوّرتها بدقة وصوّرت عاداتها وتقاليدها وطريقة تفاعلها مع أحـداث سياسيــة وحـروب اجتاحــت هذه المنطقة من العالم بين أواخـر القرن التاســع عشــر وبدايات القرن العشرين.

نعيش مع بطلة القصة حكمت وهي تصوِّر لنا الحياة في إسطنبول قبل الحرب العالمية الأولى، وزياراتها إلى عمها طبيب السلطان العثماني الشخصي الذي اصطحبها معه في إحدى المرات في زيارة إلى السلطان في قصر دولمة باهجه العريق. ومن ثم ندخل معها في أدق تفاصيل الحياة الشامية بعدما انتقلت للعيش في الشام مع زوجها الدمشقي. فنترافق معها في يوم تقضيه النسوة في الحمام التركي، وفي رحلة اختيارها لأثاث منزلها الجديد، وفي زياراتها إلى أسواق الشام العريقة ومعالمها الفريدة، فنقرأ عن تاريخ جبل قاسيون وتاريخ سوق الحميدية، وأصل تسمية منطقة أبو رمانة، ونتعرّف على عادات وتقاليد العيش في تداخل مع خزان كبير من الأمثلة الشعبية التي تختصر ثقافة تلك المجتمعات وتعكس غناها المعنوي. لكن حكمت، وفي كل مرة كانت تنتقل بين مدينة وأخرى، تعلَّمت "كيف تقول وداعاً". وكأننا نقول معها أيضاً وداعاً لزمن جميل ما زلنا نحنُّ إليه بكل بساطته وثرائه وحميمية العيش فيه.

الفيلم الملحمي بين المعالجة وانفتاح النص

تأليف: حياة حيدر محمد علي

الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة، 2017

يسلّط هذا الكتاب الضوء على كيفية كتابة الأفلام الملحمية وصناعتها، وهي التي عادة ما تتناول قصصاً تمتد على فترة زمنية طويلة لتروي مغامرات أبطال من التاريخ وحروباً مفصلية في سياق أحداث تاريخية بارزة. ولكن الأفلام الملحمية لا تتقيّـد بالدقــة التاريخية، لأن فن الدراما السينمائية يفرض إدخــال عناصر الإثارة والدهشة والحبكة الروائية السينمائيـة التي تختصر الزمان، وتعيد كتابة التاريخ من منظورها الخاص.

يتضمَّن هذا الكتاب خمسة فصول تتناول الإطار النظري والمنهجي في صناعة السينما الملحمية من حيث إيجاد نصوص روائية منفتحة على المعالجة السينمائية بشكل يمكّن مخرج العمل من توظيف العناصر السينمائية في بناء صياغة فنية متميّزة، تعبّر عن أفكار وقضايا مختلفة. ويُظهر الكتاب كيف يتفاعل عالم البطولات والملاحم مع عالم السينما لينتج عنه عالم ساحر يعبِّر عن كلا العالمين بطريقة تتلاءم مع الأسس العلمية والأدبية والفنية التي تبنى باتجاه التطور الحضاري المطلوب.

تجليات العمارة الإسلامية في جزيرة صقلية

تأليف: د. وجيدة الصكوحي

الناشر: مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، 2017

استمر حكم العرب لجزيرة صقلية حوالي قرنين من الزمن تركوا فيها أثراً ثقافياً واضحاً تجلَّى في جوانب عديدة مثل الفنون والأدب والعلوم واللغة، وأخذت جميعها حيزاً مهماً من الدرس والبحث والتدقيق. ولكن العرب تركوا أيضاً في هذه الجزيرة، التي هي أقرب إلى تونس منها إلى فلورنسا أو ميلانو، أثراً معمارياً مهماً. وقد لا يوازي ذلك الأثر المعماري ما خلفه العرب في الأندلس ولكنه يبقى شاهداً قوياً على تقدم العرب في ذلك الزمان في فن العمارة.

من أجل وضع هذا الكتاب واستكشاف العنصر الإسلامي في العمارة في جزيرة صقلية، قامت الباحثة التونسية وجيدة الصكوحي، المتخصصة في الآثار والفنون الإسلامية، بزيارات ميدانية عديدة إلى مجموعة كبيرة من العمائر الأثرية في جزيرة صقلية، بالإضافة إلى اعتمادها على مراجع تاريخية عديدة.

أكثر ما يظهر الأثر الإسلامي في عدد من القصور ذات الغرف الصغيرة المرتبة حول باحة مركزية على الطراز العربي الإسلامي، وقد يكون أهم هذه القصور قصر يدعى العزيزة في باليرمو. كما يمكن مشاهدة أثر العمارة العربية في الحصون التي شيدت للدفاع عن صقلية، حيث إن التصميم والأقواس المدببة وفتحات السهام كلها عربية إسلامية، إلى جانب الجدران ذات الشكل المربع.

كما يتضمَّن الكتاب صوراً ووثائق نادرة، في تقنيات البناء والتصميم وفنون التزويق والنحت والزخرفة والرسم.

وجوه من القرية

تأليف: مهدي عبدالله

الناشر: مركز ابن ميثم البحراني للدراسات والتراث، 2017

في مسعى من الكاتب لتدوين حيّز من تاريخ وثقافة وتقاليد مملكة البحرين للمحافظة عليها ومنعها من أن يعتريها النسيان، اغتنم الكاتب فرصة إجراء سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من المسنين من قرى مختلفة في البحرين. وعلى مدى حوالي عقدين من الزمن امتدت حتى بداية الألفية الثالثة، تنقّل من قرية إلى أخرى، وعرض لنا بعض قصص هؤلاء المسنين التي حرص أن ينقلها إلينا بكل دقة، خاصة وأنها لم تكن مذكورة في أي مكان آخر سوى في ذاكرة هؤلاء الأشخاص. ومن خلالهم، نتعرف إلى جوانب عديدة من أوجه الحياة في البحرين. فتطرق في أصل تسمية كل قرية وأهم معالمها وما تحتوي عليه من مدارس ودور عبادة ومزارع وبساتين ومعالم ومؤسسات. واستمع منهم إلى قصص وأحداث عاشوها هم شخصياً أو سمعوا عنها من أجل أن نتعّرف على تقاليد وعادات الزواج والولادة والحلاقة وغيرها من العادات التي تلاشى منها الكثير وبقي البعض الآخر إلى يومنا هذا. كما يصوّر لنا هؤلاء المسنّون طرق كسب معيشتهم، إن كان من خلال صيد الأسماك أو الغوص أو الزراعة أو البناء، لنتلمس بذلك صعوبة العيش في الأيام الغابرة، والمشقاّت التي كانوا يتحملونها وكانوا غالباً يتغلبون عليها بقوة العزيمة والإصرار.

كتب من العالم

الخريف Autumn by Karl Ove Knausgaard Translated by Ingvild Burkey

تأليف: كارل أوف كنوسغارد

الناشر: 2017 ,Penguin Press

يأتي هذا الكتاب للمؤلِّف النروجي كارل أوف كنوسغارد، كجزء أول من رباعية ينوي كتابتها على أساس التأمل في تعاقب الفصول الأربعة.

يبدأ الكتاب برسالة كتبها كنوسغارد لابنته الرابعة التي لم تولد بعد، يقول لها فيها إنه سيعرِّفها على ما ستراه عند قدومها إلى العالم. فراح يكتب لها قطعة قصيرة كل يوم واصفاً لها العالم المادي والطبيعي بدقة متناهية أصبحت تميّز جميع أعماله. فهو يصف الحياة اليومية الصعبة التي يعيشها مع زوجته وأطفاله في إحدى المناطق الريفية في السويد، ويستند إلى ذكريات طفولته لإظهار الرابط القوي والفريد بين الوالدين وأطفالهما.

"أريد أن أريك عالمنا كما هو عليه الآن: الباب، الكلمة، صنبور المياه والمغسلة، كرسي الحديقة بالقرب من الجدار تحت نافذة المطبخ، والشمس، والماء، والأشجار. سوف ترينها على طريقتك الخاصة، سوف تواجهين الأشياء بنفسك وتعيشين الحياة الخاصة بك، ولكنني الآن أنوب عنك في ذلك: أظهر لك العالم يا صغيرتي، يا من ستجعلين حياتي تستحق العيش".

ومع التفاصيل الدقيقة التي يصفها كل يوم، والتي لا تغيب عنها الدبابيــر وقناديـل البحـر ولا حتى القمــل، يتحوّل هذا الكتــاب إلى تصوير دقيــق للعالم حولنا من وجهة نظر الكاتب.

الخبز الحداثي Modernist Bread by Nathan Myhrvold & Francisco Migoya

تأليف: ناثان مايريولد وفرانسيسكو ميغويا

الناشر: 2017 ,The Cooking Lab

يقدِّم هذا الكتاب نظرة لأحد أهم الأطعمة في النظام الغذائي البشري وهو الخبز. ويعتقد مؤلفا هذا الكتاب أن "الوقت قد حان لتغيير جذري في صناعة الخبز"، كما عبَّرا عن ذلك في مقدّمة الكتاب، ومن أجل تقديم السبيل لذلك قاما بالتعاون مع فريق من 22 عالماً وطاهياً ومؤرِّخاً ومصوِّراً وكاتباً، عملوا جميعاً على مدى سنــوات أربع ليقدِّموا مخزوناً من المعرفة العملية والتقنيات الصناعية المتقدِّمة، وخرجوا بموسوعة ثقافية علمية عن الخبز في العالم.

يقع هذا الكتاب في خمسة مجلدات ضخمة تضمّنت صوراً أضفت الحياة إلى قصة الخبز الكاملة. وفيه نكتشف تاريخ الخبز ونتعرّف على أنواعه في كل ركن من أركان العالم، وعلى مختلف العمليات العلمية التي تمر بها صناعة الخبز. وبالإضافة إلى ذلك، تقدِّم هذه الموسوعة وصفات وتقنيات مبتكرة في صناعة الخبز.

العبور العظيم The Great Passage Paperback by Shion Miura

تأليف: شيون ميورا

الناشر: 2017 ,AmazonCrossing

تتحدَّث الكاتبة اليابانية شيون ميورا في هذا الكتاب عن الفتى كوهي أراكي، الذي لطالما كان معجباً بالقواميس كونها تعطي معاني متعدِّدة لمجرد كلمة واحدة. وبالتالي، كان يعتقد اعتقاداً راسخاً أن القاموس هو بمنزلة المركب الذي يسير بنا في بحر من الكلمات. ودفعه هذا الأمر إلى العمل على إعداد القواميس كمهنة في حياته. ولكن بعد سبعة وثلاثين عاماً من العمل على معجم واحد باللغة اليابانية باسم "العبور العظيم"، كان الوقت قد حان بالنسبة له للانسحاب والعثور على بديل له لإكمال هذا العمل الضخم الذي يتألَّف من 2900 صفحة.

بعد البحث الطويل عن شخص يتولى إكمال مهمته العزيزة على قلبه، يكتشف أراكي روحاً طيبة وشخصية فريدة في شخص يدعى ميتسويا ماجيم، كان يهوى جمع الكتب القديمة مع خلفية متينة في علم اللغة. وبإشراف أراكي ومتدربة شابة، يغوص ماجيم في تعقيدات تأليف ذلك المعجم الضخم، مثل اختيار الكلمات وتحديد المعاني ومناقشة مدى حداثتها وملاءمتها للعصر، ومهمة التحرير واختيار نوع الورق وغير ذلك. ويعيش ماجيم حالة من التفاعل الحي مع ثلاثة أشخاص، يكتشف من خلالها الصداقة والرومانسية والتفاني غير المحـدود في العمل. وكل ذلك مستوحى من رابط وثيق يربط بيننا جميعــاً ألا وهو الكلمات.

نسيج الطبيعة: أوراق الشجر في العلوم والثقافة Nature's Fabric: Leaves in Science and Culture by David Lee

تأليف: ديفيد لي

الناشر: 2017 ,University of Chicago Press

تتواجد أوراق الشجر في كل مكان، في الحدائق وعلى حواف النوافذ وأمام المنازل حتى إنها تطالعنا من بين الشقوق الصغيرة في أرصفة المدن. وربما لأنها في كل مكان من السهل إغفالها وعدم التنبه لها، ولكن نظرة فاحصة على أوراق الشجر توفِّر لنا واحدة من أكثر الطرق إمتاعاً للتواصل مع العالم الطبيعي.

هذا ما كان يعتقده ديفيد لي عندما قرَّر وضع هذا الكتاب الذي أراده أن يكون بمنزلة تحية لأوراق الشجر. فقد قدَّم فيه مدخلاً لعلم أوراق الشجر ناسجاً علم البيولوجيا والكيمياء مع تاريخ التواصل العميق الذي نشعر به مع كل الأشياء الخضراء التي تنمو حولنا. كما يعرض لجميع أنواع أوراق الشجر في مختلف أشكالها وألوانها من الناعمة إلى الخشنة إلى تلك التي تأتي مع أطراف سلسة أو مفصّصة، أو مع أسنان صغيرة.

يخبرنا ديفيد لي أن أوراق الشجر تتكيف مع بيئاتها بطرق رائعة ومذهلة، من أوراق النباتات آكلة اللحوم، إلى تلك التي تحتوي على شعيرات صغيرة تشير إلى وقت الإطباق على الحشرات التي تهم بأكلها، إلى استراتيجيات الدفاع المثيرة للإعجاب التي طورتها بعض أنواع الأوراق للحد من استهلاكها مثل قدرة بعض النباتات على الكشف عن الاهتزازات الناتجة عن المضغ فتقوم ببث مواد كيميائية فتَّاكة كوسيلة دفاعية.

كما يتضمَّن الكتاب دليلاً مفصلاً لأوراق الشجر يظهر خصائص كل ورقة مع صورة مرفقة لها.

أثر الوقت: مقالة فلسفية حول فن التباطؤ The Scent of Time: A Philosophical Essay on the Art of Lingering by Byung-Chul Han

تأليف: بيونغ تشول هان

الناشر: 2017 ,Polity Press

في تصوراته الفلسفية حول "فن التباطؤ"، يرى صاحب النظريات الثقافية الشهير بيونغ تشول هان أن القيمة التي نعلقها اليوم على "الحياة الفعلية" تؤدي إلى أزمة في إحساسنا بالوقت. فتعلقنا "بالحياة الفعلية" يؤسس لقناعة ثابتة لدينا بضرورة العمل المستمر، مما يحط من قيمتنا كبشر ويضعنا في مرتبة الحيوان العامل. وفي الوقت نفسه، فإن فرط النشاط الذي يميّز روتين حياتنا اليومية يحرمنا من القدرة على التباطؤ وصفاء التأمل. وبالتالي، يصبح من المستحيل اختبار الوقت بطريقة تشبع الروح.

وبالاستناد إلى آراء مجموعة من المفكرين، بمن فيهم هايدغر ونيتشه وأرندت، يقول هان إننا لا نستطيع التغلب على هذه الأزمة الزمنية إلا من خلال إعادة تنشيط ما يعرف بـ "الحياة التأملية" وإعادة تعريف فن التباطؤ. لأن ما يميز البشر هو القدرة على التفكير والتأمل، وعندما تستعيد الحياة هذه القدرة وإتقان فن التباطؤ، فإنها تكسب في الزمان والمكان، وتزداد في مدتها، وتتسع آفاقها.

مقارنة بين كتابين

لماذا ننام؟

(1)

الغفوة، فن النوم المفقود

تأليف: مايكل ماكجير

Snooze: The Lost Art of Sleep by Michael McGirr

الناشر: (2017) Pegasus Books

(2)

لماذا ننام؟ الكشف عن قوة النوم والأحلام

تاليف: ماثيو ووكر

WHY WE SLEEP: Unlocking the Power of Sleep and Dreams By Matthew Walker

الناشر: (2017) Scribner

"هناك كثير من الأمور لا تزال غير معروفة عن النوم"، هذا ما يقوله المؤلف الأسترالي مايكل ماكجير في كتابه "الغفوة." فبعد أن قام طبيبه بتشخيصه بمرض انقطاع النفس النومي، وهي حالة مرضية تتصف بنوع من التنفس المتقطع خلال النوم مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى مستويات خطرة، استخدم ماكجير مرضه الخاص باعتباره نقطة انطلاق لدراسة انتقائية لمختلف الأمور المتعلقة بالنوم عرضها في هذا الكتاب.

لماذا النوم؟

يؤكِّد ماكجير أن الغاية من النوم لا تزال غير محدَّدة إلى الآن. فبالنسبة لعلماء الأنثروبولوجيا، تطور النوم البشري ليحافظ على أجدادنا بأمان في كهوفهم ليلاً بعيداً عن الحيوانات المفترسة. أما من وجهة نظر علماء الفسيولوجيا، فقد تكون الحاجة إلى النوم من مخلفات اختبار الدوائر في الجنين عندما كانت الأحلام والأنشطة المشابهة للأحلام مهمة لمساعدة الدماغ على اكتشاف ما يمكن القيام به. ويقول الأطباء النفسيون إن النوم الذي ترافقه الأحلام، له أهمية كبيرة في توطيد الذاكرة وإعادة معالجة المعلومات، إضافة إلى تجديد المواد الكيميائية العصبية للدماغ وإصلاح أنسجة الجسم.

وبعدما أدخل ماكجير تاريخه الشخصي في الكتاب، بما في ذلك سنوات من الحرمان من النوم هو وزوجته، وصعوبة التعامل معها عند تربية أطفالهما الصغار، يتناول ماكجير شخصيات بارزة أشارت إلى النوم بشكل أو بآخر.

فهو يشير إلى الروائي البريطاني تشارلز ديكنز، الذي كشف عن علاقته الصعبة بالنوم في مقال كتبه في عام 1861 بعنوان "مسيرات ليلية" يروي فيه تفاصيل الساعات التي كان يجوب فيها شوارع لندن في الليل لأنه كان يجد صعوبة في النوم.

وفي توماس أديسون، يجد ماكجير "رجلاً رائعاً ولكنه متعجرف" لأنه يعد النوم والليل من المضايقات التي يجب التغلب عليها. فيقول: "بالنسبة لأديسون، لم تكن هناك ساعات كافية في اليوم. لذلك كان يبذل مزيداً من الجهد لإيجاد ساعات إضافية".

قلة النوم وباء صامت

أما كتاب "لماذا ننام" الذي أعده البروفيسور ماثيو ووكر، مدير "مختبر بيركلي للنوم والمعالجة العصبية" فيشمل استكشافاً معمقاً للنوم، موضحاً كيف يمكننا تسخير فوائده الجسدية والنفسية الجسيمة لتغيير حياتنا نحو الأفضل. ويقول إنه كان لا بد من وضع هذا الكتاب الآن لأن العالم أصبح يعاني من وباء صامت يتمثل بقلة النوم، ويشكِّل "أكبر تحدٍّ للصحة العامة يمكن أن نواجهه في القرن الحادي والعشرين".

قام ووكر، مع فريق العمل التابع له، جنباً إلى جنب مع أقرانهم في مؤسسات أخرى، بخطوات كبيرة على مدى السنوات العشرين الماضية لفهم الفوائد الصحية للنوم، وبالتالي، العواقب الوخيمة لعدم الحصول على ما يكفي منه. ويؤكد ووكر أن: "النوم هو الفعل الأكثر فاعلية الذي يمكننا القيام به لإعادة صحة الدماغ والجسم كل يوم... النوم أفضل ما في الطبيعة الأم حتى الآن في مواجهة الموت".

فقد أدَّت الاكتشافات العلمية في السنوات العشرين الماضية إلى إلقاء ضوء جديد على هذا الجانب الأساسي من حياتنا. يستعرض المؤلف في هذا الكتاب أهمية النوم على ضوء هذه المكتشفــات، إضافة إلى الأحلام. ففي داخل الدماغ، يثري النوم قدرتنا على التعلم، والحفظ، واتخاذ قرارات منطقية. كما أن الأحلام تساعد في التغلب على الذكريات المؤلمة وفي إيجاد مساحة الواقع الافتراضي التي يخلط فيها الدماغ المعرفة الماضية والمعرفة الحالية لإلهام الإبداع.