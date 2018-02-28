تخصص جديد.. التدريس عن بُعد

مع التقدم التكنولوجي ورواج التعلم عن بُعد، برزت حاجة لمتخصصين كفوئين لإدارة عملية التعليم على الإنترنت بكل متطلباتها الجديدة.

يتطلب هذا التخصص، الذي يمنح شهادة ماجستير في التعليم عن بُعد، شهادة بكالوريوس في التعليم العام، ويقدِّم المقررات المختلفة التي تُكسب الطلاب مهارات تعليمية للتعليم عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة. ومن أبرز هذه المهارات معرفة التقنيات المستخدمة في التعليم عن بُعد وتقديم النص والصوت والصور والفيديوهات والتطبيقات المتعددة.

ومن المهارات المطلوبة أيضاً، معرفة كبيرة بتجميع وتنظيم البيانات (مثل جداول البيانات والجداول المحورية) والاطلاع على نظريات التعليم المختلفة وعلم النفس التربوي، لتحفيز الطلاب للتعويض عن كل ما يوفره التفاعل الصفي المباشر، وذلك من خلال التدخل الاستباقي واستخدام كثير من الأساليب المبتكرة. وبما أن وصول الطلاب إلى مقرراتهم متواصل ليلاً ونهاراً، هناك ضرورة للتحلي بمهارة إدارة الوقت بشكل سليم. كما أن جميع المتخرجين سيصبحون مؤهلين لتطوير المناهج التعليمية على الإنترنت التي تلتزم معايير الجودة وتقييم البرامج المختلفة المتوافرة باستخدام استراتيجيات تقييم متعددة.

ولا شك في أن الطلب على المتخصصين في التدريس عن بُعد أصبح في تزايد مع هذا العالَمْ الرقمي الذي نعيش فيه، سواء أكان ذلك في المدارس أو الجامعات وحتى الشركات التي تطلب من موظفيها تطوير أنفسهم في مجالات تخصصية معينة.



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