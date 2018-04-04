كيف يعمل.. نظام تحديد المواقع GPS

يتكوَّن نظام تحديد المواقع من جزأين: مرسِل ومستقبِل. المرسِل عبارة عن شبكة من 24 قمراً صناعياً تغطِّي الفضاء حول الكرة الأرضية وتسبح على ارتفاع 19 ألف كلم. أما المستقبِلات فيمثِّلها العتاد والبرمجيات الموجودة في هواتفنا الذكية أو وسائل تنقلنا من سيارات وطائرات.

هذه الأقمار الصناعية تدور حول الأرض في عدة مستويات، بحيث يوجد في كل مستوى 3 أقمار. ونقطة التقاء مجالات بث هذه الأقمار الثلاثة يؤدي للتحديد الأدق لموقع مستخدم النظام بالنسبة للموقع المراد الوصول إليه.

١

يرسل القمر الصناعي دورياً إشارة عامة «لمن يهمه الأمر» تفيد بموقعه ووقت الإرسال المحسوب بدقة عالية.

٢

تنطلق هذه الرسالة عبر الفضاء بسرعة الضوء لتصل إلى سطح الأرض بعد عدة ثوان.

٣

يلتقط المستقبل في سيارتك هذه الرسالة، ويحسب فارق الوقت بين زمن الإرسال وزمن الالتقاط، مضافاً إليه سرعة سيارتك واتجاهك ليحدِّد بالضبط موقعك بالنسبة لهذا القمر الصناعي.

٤

يكرِّر المُستقبِل هذه العملية مع قمرين صناعيين آخرين ليرسم خريطة دقيقة بموقعك على سطح الكرة الأرضية مقارنة بموقع الهدف الذي تود الوصول إليه. وتتكرر هذه الخطوات تباعاً طوال مشوارك لتعديل مسارك على الخريطة إلى أن تصل إلى الهدف المنشود.

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