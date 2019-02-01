كيف نجح العلماء في استعادة البصر لدى الفئران؟

اكتشف باحثون من كلية الطب في جامعة كاليفورنيا أنه بعد إجراء عمليات زرعٍ لخلايا شبكية جنينية في أدمغة فئرانٍ عمياء، أخذت الخلايا العصبية الموجودة في مراكز الرؤية في دماغها تعمل بشكل طبيعي، مما يشير إلى النجاح في استعادة الرؤية بعد العملية الجراحية.

وقال ديفيد ليون، قائد فريق البحث، "من المعروف أن عمليات زرع الصفائح الشبكية يمكن أن تندمج في العيون المنطفئة وتسمح للحيوانات باكتشاف الضوء. ولكن معرفتنا لم تتجاوز سابقاً الاستبيان البدائي للضوء. إذ لم يكن معروفاً كيف يعمل نظام الرؤية في الدماغ مع عملية زرع الشبكية المدمجة حديثاً. وفي هذه الدراسة، وجدنا أن الخلايا العصبية في مركز المعالجة البصرية الأساسية في دماغ الفئران المريضة، تعمل تماماً مثل الخلايا العصبية في الحيوانات ذات الشبكية الطبيعية. وتظهر هذه النتائج الإمكانات الكبيرة لعمليات زرع الشبكية لعلاج العيون المريضة لدى الناس".

والحال أن الضمور البقعي والتهاب الشبكية الصباغي المرتبطان بالتقدُّم في السن عند البشر، يؤديان إلى ضعف كبير في الرؤية عند ملايين الأشخاص حول العالم. هذه الأمراض أو أي أمراض تدريجية تصيب كبار السن، تدمّر خلايا كشف الضوء الضرورية للرؤية الدقيقة. لكن العلاجات الحالية المتوفرة يمكن أن تساعد فقط في حماية الخلايا الموجودة من مزيد من التلف. وهي غير فعَّالـة خلال المراحل المتأخرة من المرض بمجرد اختفاء هذه الخلايا.

يضيف ليون: "من اللافت للنظر، أننا وجدنا أن عمليات زرع صفائح شبكية جنينية، ولَّدت استجاباتٍ بصريةً في القشرة الدماغية شبيهةً بجودة استجابات الفئران الطبيعية. كما حافظت عمليات الزرع على الترابط داخل الدماغ الذي يدعـم إمكانـات هذا النهج في علاج فقدان الرؤية المصاحب لانحلال شبكية العين".

وقد أظهر ليون وزملاؤه كيف أن الجرذان التي تعاني من انحطاط شديد في الشبكية، والتي تلقت الخلايا المانحة، أصبحت حساسة في تمييز خصائص متنوِّعة من المنبهات البصرية، بما في ذلك الحجم والوجهة والتباين في وقت مبكِّر بعد ثلاثة أشهر من الجراحة.

فهذه الدراسة تمثل خطوةً مهمةً إلى الأمام في مكافحة فقدان البصر المرتبط بالعمر والمرض لدى البالغين من البشر.

المصدر: Sciencedaily.com