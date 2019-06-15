دليل المعلِّمين لمحتوى القافلة

هذه الصفحة هي للتفاعل مع قطاع المعلِّمين والمعلِّمات ومساعدتهم على تلخيص أبرز موضوعات القافلة في إصدارها الجديد، وتقريبها إلى مفهوم وأذهان الفئات العمرية المختلفة للطلاب والطالبات.

وظائف المستقبل

موضوع مثير لاهتمام الطلاب بشكل خاص، بحثته القافلة في ندوة تحدَّث فيها متخصِّصون عن الوظائف التي سيستحدثها التطور التقني وتلك التي سيلغيها.

الميكروبيوم

موضوع علمي يبحث في نظام تكيُّف أجسامنا مع الميكروبات، ومتى تكون هذه الكائنات المجهرية عاملاً يساعدنا في الحفاظ على سلامة صحتنا، ومتى تكون مصدراً لِعلّة.

الحمية الغذائية ولغتها المضللة

بحث حول المفاهيم التي أشاعها الإعلام حول المواصفات الجسمانية المثالية، والمبالغة في اقتراح حلول لا يخلو بعضها من المخاطر على الصحة.

ملف الأم

يتضمَّن صوراً متنوِّعة للأم والأمومة كما ظهرت في الآداب والثقافات المختلفة، العربية منها والأجنبية.