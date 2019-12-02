طنين ولدغ وعض.. بحث علمي يكشف لماذا نحتاج إلى الحشرات

الحشرات موجودة منذ حوالي 479 مليون سنة، ولدى (معظمها على الأقل) ستُّ أرجل وأربعة أجنحة وهوائيان وجسم ثلاثي الأجزاء؛ كما تشكِّل أكثر من نصف الكائنات متعدِّدة الخلايا المعروفة في العالم؛ ويبلغ عددها 200 مليون حشرة لكل إنسان يعيش على هذا الكوكب اليوم. في الواقع، نحن نعيش على كوكب الحشرات، وذلك حسب مؤلِّفة هذا الكتاب آن سفيردروب – ثيغيسون، أستاذة البيولوجيا في الجامعة النرويجية لعلوم الحياة.

تسأل ثيغيسون لماذا يوجد كثير من الحشرات؟ وتجاوب، وببساطة، لأنها "صغيرة ومطواعة ومثيرة"، كما يمكنها العيش في أي مكان تقريباً، بما في ذلك المواقع الجليدية والينابيع الحارة وفي أعماق الكهوف وأعالي الجبال وحتى في أنوفنا. وهناك مجموعات متنوِّعة وغريبة من الحشرات من نوع من الدبابير التي يمكنها أن تحط على طرف شعرة الإنسان من دون أن تحدث أي اهتزاز، إلى حشرة عصا المشي الصينية، التي يصل طولها إلى حوالي قدمين.

وتتطرَّق ثيغيسون إلى خصوصيات بعض الحشرات مثل قدرتها على الذوبان والتحوُّل والتواصل من خلال الرائحة والتذوق من خلال القدمين والرؤية بالركبتين والاستماع بأذنين موجودتين في أفواهها، لكن هذه الخصوصيات ليست سوى جزء من الصورة الأكبر التي تضع الحشرات في العمليات الطبيعية الأوسع للتلقيح والتحلل، وتكوين التربة، وتوفير الغذاء للكائنات الأخرى، والسيطرة على الكائنات الحية الضارة ونشر البذور، وحتى إظهار نماذج للحلول للمشكلات التي يمكن للبشر تبنيها. ولمعرفة مدى أهميتها ولكل من يسأل: ما فائدة الحشرات؟ تقول ثيغيسون: عليه فقط أن يعرف أنه يمكن للحشرات أن تتعايش بسعادة من دون وجود البشر لكن البشر لا يستطيعون البقاء من دون حشرات.