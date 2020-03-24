تخصص جديد.. ماجستير في الشيخوخة والصحة

بحلول عام 2050م، تشير الإحصاءات إلى أنه من المتوقَّع أن يبلغ إجمالي سكان العالم الذين سيعيشون أكثر من 60 عاماً نحو ملياري نسمة، مقارنة بعدد 900 مليون في عام 2015م. وإن كانت الحياة الأطول تجلب معها الفرص الأكثر، ليس فقط لكبار السن وأسرهم، ولكن أيضاً للمجتمعات ككل، ولكنها تعتمد بشكل كبير على عامل واحد، وهو الصحة.

من هنا، قرَّرت جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية أن تنشئ في عام 2018م تخصصاً جديداً يدرس الشيخوخة والصحة. وهو برنامج جديد ومبتكر يوفِّر للمشاركين فيه فهماً شاملاً للشيخوخة، ويقدِّم لهم من خلال هيئة تدريس مهتمة بهذه الفئة العمرية المعرفة الأساسية في هذه الدراسات. أما النهج المتبع فهو متعدِّد التخصصات، الذي لا يركِّز فقط على الفهم الطبي لأمراض الشيخوخة، وإنما يقدِّم نظرة أوسع من خلال النظريات والأبحاث الاجتماعية، وعلوم البيولوجيا والسياسة والاقتصاد، والديموغرافيا وعلم النفس والقانون، وكذلك الأخلاق والعلوم الإنسانية.

يشتمل هيكل البرنامج على ثلاثة فصول دراسية تتركز على محاور ثلاثة أساسية، بحيث يتضمَّن كل واحد منها ثمانية مقررات مفصلة. وهذه المحاور الأساسية، هي:

أولاً، إدارة النظم الصحية المخصص للطلاب المهتمين في العمل في مجال الرعاية الصحية، ويركِّز على رسم السياسات التي تنظِّم قطاع الرعاية الصحية، ويهتم باقتصادات وصناعة الرعاية الصحية. ويكتسب الطلاب من خلال هذا المحور القدرة على القيادة وحل المشكلات الأكثر تعقيداً، ومحاكاة القضايا المجتمعية المتداخلة.

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أما المحور الثاني، فيتناول الشق الطبي، حيث يتعرَّف الطلاب على الأمراض الشائعة التي تصيب كبار السن، كما يكشفون طريقة عمل الدماغ والأمراض التي تصيبه، لا سيما الزهايمر، ويدرسون بشكل مفصل عملية الشيخوخة البيولوجية ووظائف الجسم المفصلة، وذلك من أجل تحسين حياة المسنين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتعزيز قدرتهم على الاستقلالية.

ويهتم المحور الثالث بتزويد الخريجين بالمعرفة التقنية والمالية والتنظيمية لإدارة دور رعاية المسنين بفاعلية، والاهتمام بالمقيمين فيها، والاطلاع على نوعية الخدمات المطلوبة.

ومع استمرار ظهور فرص عمل جديدة لمتخصصي الشيخوخة المدرَّبين تدريباً جيداً، فإن درجة الماجستير في الشيخوخة والصحة سوف تَعُدّ الطلاب للعمل في مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بالشيخوخة في القطاعين العام والخاص، مثل إدارة البرامج ومؤسسات الرعاية الصحية، والتخطيط والإرشاد الاجتماعي، إضافة إلى البحوث والتدريب.