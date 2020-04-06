دليل المعلِّمين لمحتوى القافلة

هذه الصفحة هي للتفاعل مع قطاع المعلِّمين والمعلِّمات ومساعدتهم على تلخيص أبرز موضوعات القافلة في إصدارها الجديد، وتقريبها إلى مفهوم وأذهان الفئات العمرية المختلفة للطلاب والطالبات.

ما هو مصدر المعرفة اليوم؟

سؤال مطروح في زاوية "بداية كلام"، ومع إشارات المتحدثين فيه إلى الإنترنت ووسائل التواصل، هناك تأكيد من غالبيتهم على أهمية الكتاب كمصدر موثوق للمعرفة. فما هي أهمية الكتاب الورقي بالنسبة للطلاب اليوم؟ أهو أهم من الهاتف الذكي والكمبيوتر كمصدر للمعرفة أم العكس؟

المدن المتحرِّكة

تتناول زاوية العلم خيال في هذا العدد ما يسمى "المدن المتحرِّكة"، التي يتصورها البعض حلاً للمشكلات التي تعاني منها المدن الحديثة. ويمكن لهذا الموضوع أن يثير نقاشاً حول المشكلات التي يمكن حلَّها بتغيير موقع مدينة!

الأوبئة المستعصية على الطب

موضوع ساخن في الحياة اليومية يفسِّر الأسباب التي تجعل الطب عاجزاً عن معالجة بعض الأوبئة الفيروسية، انطلاقاً من الأزمة التي يعيشها العالم حالياً في حربه ضد فيروس كورونا المستجد. ورغم الطابع العلمي الدقيق للموضوع، فإنه سهل القراءة والفهم بالنسبة إلى الجميع.

ملف البركان

يتضمَّن ملف هذا العدد كثيراً من المعلومات الجيوليوجية حول طبيعة البراكين، تكوينها، واختلاف أنماطها، وآثارها على البيئة وغير ذلك.. إضافة إلى وقفة أمام البراكين في المملكة يمكنها أن تثير اهتمام الطلاب بشكل خاص.