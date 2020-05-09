ماجستير في "الاستشارة الوراثية".. تخصص جديد تعرف عليه

الاستشارة الوراثية (genetic counselling) علم يُعنى بفهم التأثيرات الطبية والنفسية والعائلية التي تؤدِّي إلى توريث مرض معيَّن. وبالتالي فهو يتضمَّن: تفسير التاريخ الطبي للعائلة بهدف تحديد نسبة الإصابة بالمرض أو عدم الإصابة به، وتثقيف الناس بالنمط الوراثي وأهمية إجراء التحاليل، ومن ثم شرح الخيارات المناسبة للتعامل مع المرض. كما أن مجال الاستشارة الوراثية مجال جديد نسبياً وهو يتطور ويزداد أهمية بطريقة سريعة. ونظراً لسهولة الوصول إلى الاختبارات الجينية تكثر الحاجة إلى متخصِّصين مدرَّبين لدعم المرضى والأسر في فهم معنى التشخيص. لذا، عمدت عدَّة جامعات في العالم إلى إدخال هذا التخصص بين فروعها خلال السنوات القليلة الماضية، وقدَّمت برنامج الماجستير في "الاستشارة الوراثية".

توفر درجة الماجستير للطلاب خلفية في علم الوراثة البشرية / الطبية والاستشارات النفسية والاجتماعية. ويشمل البرنامج، الذي عادة ما يمتد لسنتين، دورات في علم الوراثة البشرية وتقديم المشورة ومهارات التواصل والصحة العامة والسياسة العامة ومنهجية البحث وأخلاقيات البيولوجيا والمشاريع البحثية والدورات السريرية.

كما يتضمَّن تعليم الطلاب التفكير في مجموعة واسعة من القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ عند العمل على دعم الأفراد والأسر في اتخاذ قرارات صعبة حول الصحة ومخاطر وفوائد الاختبار والعلاج.

وكل هذه المعرفة والمهارات تقدِّم إلى الطلاب من هيئة تعليمية عادة ما تكون من الأطباء والمستشارين الوراثيين والعلماء والمدافعين عن الإعاقة. وتساعد هذه الهيئة الطلاب على دمج معرفتهم النظرية بالمعرفة التطبيقية من خلال الملاحظات العيادية والتجارب السريرية التي يشرف عليها علماء الوراثة السريرية والمستشارون الوراثيون المتخصصون. ويركِّز البرنامج بشدة على التعلُّم الموجه ذاتياً والقائم على حل المشكلات.

وأخيراً يعمل خريجو تخصص الاستشارة الوراثية في فريق متعدِّد التخصصات يضم علماء الوراثة السريرية والممرضات والعاملين الاجتماعيين ومتخصّصي التغذية، ويقومون بتوصيل المعلومات الوراثية المعقّدة للأفراد والأسر لتسهيل اتخاذ القرارات. وعادة ما يكون مكانهم في وحدات الوراثة السريرية والعيادات الخاصة. كما يمكنهم أن يعملوا في عديد من المجالات بما في ذلك: الأمراض الوراثية السرطانية والاختبارات التنبؤية والأمراض الوراثية عند الأطفال والأمراض الوراثية ما قبل الولادة وكذلك الأمراض الوراثية عند البالغين. ويشارك المستشارون الوراثيون بشكل متزايد في البحوث الوراثية السريرية النوعية والكمية.

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