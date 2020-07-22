تخصص جديد.. ماجستير الهندسة في التكنولوجيا المالية

لطالما كانت العلوم المالية تعتمد على الرياضيات والتكنولوجيا، ولكن التقدُّم التكنولوجي الذي نشهده بما فيه من هواتف ذكية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين" وخدمات المشورة الروبوتية والأمن السيبراني، غيّر بشكل جذري المشهد المالي المستقبلي، مما أدَّى إلى زيادة الطلب على متخصِّصين يمكنهم تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل، وتلبية الحاجة المتزايدة إلى الخبرة الفنية في قطاعات التمويل التقليدية والناشئة. وبينما تتعلق الهندسة المالية بإنشاء منتجات مالية معقَّدة للمستثمرين لإدارة العائد والمخاطر، تتعلق التكنولوجيا المالية بتسهيل المعاملات المالية اليومية على جميع المستويات - للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية - وجعلها أكفأ وأكثر أماناً من خلال التكنولوجيا.

ومن هنا كانت أهمية برنامج ماجستير الهندسة في التكنولوجيا المالية (FinTech) الذي وضِع في العام الماضي 2019م، ويهدف إلى تقديم حلول تكنولوجية متطوِّرة لتحديات السوق المالية، فضلاً عن تشجيع الابتكار في صناعة التمويل، من خلال تدريس مهارات الحوسبة والبرمجة المخصصة حسب الطلب جنباً إلى جنب مع الأساسيات التجارية الموجهة نحو صناعات معيَّنة.

يتكوَّن منهج ماجستير الهندسة في التكنولوجيا المالية من دورات في البرمجة وهندسة البرمجيات، وخدمات المؤسسات المالية، وأساسيات الأعمال، وإدارة المخاطر والأصول، وإدارة شركات التكنولوجيا الفائقة، بالإضافة إلى دورات تدريبية عملية في مؤسسات مالية عاملة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للمتخصصين في هذا البرنامج الاختيار من بين ثلاثة مسارات أساسية:

أولاً: مسار التكنولوجيا، حيث يتعلَّم الطلاب تطوير منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية باستخدام أدوات مثل التعلم الآلي والبلوك تشين والتحليل المالي الكمي.

ثانياً: مسار إدارة التكنولوجيا، الذي يهيء الطلاب لقيادة فرق ومشروعات التكنولوجيــا الماليـة من خلال دورات دراسية في مجالات مثل إدارة المنتجات، والابتكار الذي يحركه العملاء، والمشهد التنظيمي المتطوّر.

ثالثاً: المسار الوظيفي، الذي يعُدُّ الخريجين للعمل في مجالات مثل إدارة الثروة وتداولها وخدمات الدفع والمعاملات وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وإدارة الائتمان والإقراض والسيولة والعملات الرقمية مثل العملات الثابتة والعملات المشفرة وتطوير البلوك تشين / العقود الذكية وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والأمن وحماية الهوية.

هناك طلــب كبيــر اليــوم على خريجــي هذا البرنامج من الشركات المالية وشركات التكنولوجيا والسلالة الجديدة من الشركات الناشئة التي تمتد على كلا الحقلين.

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