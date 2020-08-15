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ما بين جازان وبرشلونة.. بورتريه الفوضى الشعري لإياد الحكمي

المصدر: القافلة
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ما بين جازان وبرشلونة، تضاريس من المحبة والعشق، تنقل النصوص وتنقذ المشاعر من محراب الأقواس، شوارع ملؤها الحياة، وضجيج يسكن القطارات، وما عليك سوى المضي قدماً داخل تلك السكك الحديدية لتختبر حروفك في بصمة الحياة.

وباء ينتشر هنا، وذاكرة لرحيل الأوبئة والحروب من التاريخ والمدن، تغيرت في تلك الحروب أنواع الأسلحة، وسلاح النص مسكون بلغة الألوان وإيقاع الألوان، الدروع هي القصائد، وما على الشاعر سوى الوقوع في مساحاته الخاصة، ويكتب ما يعينه على اسمرار الحياة.

Iyad Alhakmi Iyad Alhakmi

على هُدى عشبةٍ
تنمو على سككِ الحديدِ
أختارُ إيقاعًا لذاكرتي


ألقي بكل جهاتي جانبًا
أترك الأقواسَ في يدِ باريها
وأختبر الدليل
هذا دمي في قبضة الكاميرا
وهذه بصمتي في حائط الكوليرا
لا حدْسَ
إلا الذي مسَّ المجرِّبُ في أعماقهِ فرأى
لا دربَ
إلا ممرٌّ زادَ عن حاجةِ القُطَّاعِ والجثثِ


عليَّ إهمالُ حرف الموتِ في لغتي
عليَّ أن أتناسى أن أغنيتي
مسمومةٌ
وفمي فخٌّ
عليَّ اقتحامُ الوقتِ
أقلامُ بيكاسو الرصاص معي
هذا الإطارُ فضاءٌ في مخيّلتي
عليَّ تكسيرُ باب البيت
لم أجد المفتاحَ في المخبأ المعتادِ يا أبتِي


..


على سجيَّةِ درعٍ يمتطي ورَقا
ضاعفتُ جِلديَ
لكن ظلَّ مخترَقا


مهمَّتي
غمسُ ألوانِ الطبيعةِ
في بترولها الحجريِّ
لابتكارِ زجاجٍ يعكسُ القلقَ


عامٌ ويومانِ
لا أدري بأيةِ تقويمٍ
أؤرخُ دمعًا بعدُ ما خُِلقا


ما زال قبرُ لسان الدين منفلقا
ورأسه لم يزل كالشمس محترقا


حقيقةُ الوهم
في وهم الحقيقةِ
لم أدركْ دمشقَ
لكي أبكي على ملقا


عليَّ إهمالُ حرف الحرب في لغتي
عليَّ أن أتلاشى بين أمتعتي
وأصعد الباص في رفقٍ بلا دعةِ


..


على الماكينةِ
شيخُ الكارِ منشغلُ
بنسجِ قصةِ قتلى
جدُّهُم بطلُ
وجدُّهم مات مقتولًا
ولكن ميزانية الفلاش باك لم تسعهُ
فقرر المنفِّذُ أن الجدَّ منفصلُ
عن الخطوط الدراميَّةِ في قصة القتلى
وأن مزاجَ الفلم لا يصلُ
إلى المشاهدِ إلا حين ينتقلُ
بحسّهِ الناقد الثوريّ
من ترف الأحياءِ
نحو الخلودِ الكشفِ
حيث رقابُ الناسِ تُنتَشَلُ
وتُستعادُ
بسرياليّةٍ
لا يعيها غيرُ من قُتِلوا


عليَّ إهمالُ حرف القتل في لغتي
عليَّ أن أطفئ الموالَ في شفتي
وأنثرَ المتبقي
من حكاية موقد الشتاء الذي سمَّيتُهُ "ميفا"
على اسمِ آلهة النار القديمةِ في الشِّعر المعاصرِ لي
تحكي الأساطيرُ عن ذِبحٍ عظيمٍ
له في الأرض منزلةٌ
تأبى عليه بأن يُشوى عليها
اهتدت نارٌ إلى خطةٍ
جاءت بقطعةِ فردوسٍ هي العزلة
اشترت لها شجرًا حيًّا
وأحكمت الأقمارَ من حولهِ
ونادت الذِّبحَ
واحتالت عليه بأن الأرض صالحةٌ للموت....


عليَّ إهمالُ حرف الموت في لغتي
..

_______________


إياد الحكمي

من مواليد جازان 1988م

بكالوريوس الحاسب الآلي ونظم المعلومات، جازان، 2012م

ماجستير التربية في تقنيات التعليم، كاليفورنيا، 2016م

طالب دكتوراه في قسم تقنيات المعلومات والاتصالات بجامعة بومبيو فابرا في برشلونة


أهم الإصدارات والمشاركات والجوائز:

حاصل على لقب وبردة شاعر شباب عكاظ 2012م

"على إيقاع الماء" ديوان شعري حاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي 2012م

"ظل للقصيدة صدى للجسد" ديوان شعري حاصل على جائزة مجلة دبي الثقافية 2014م

"مئة قصيدة لأمي" ديوان شعري 2015م

حاصل على لقب وبردة أمير الشعراء 2017م

"لا أعرف الغرباء أعرف حزنهم" ديوان شعري2017م، ترشح للقائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2019م

**حقوق النشر محفوظة لمجلة القافلة، أرامكو السعودية

كلمات دالّة

#بورتريه الفوضى, #إياد الحكمي
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