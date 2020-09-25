تخصص جديد .. ماجستير في "المدن الذكية والسياسة الحضرية"

تُعدُّ المناطق الحضرية مساحات أساسية للمنافسة والنمو الاقتصادي. ويلعب رأس المال ومراكز العمل والمعرفة والبنى التحتية وطرق توزيعها داخل الفضاء الجغرافي وعبره دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية والازدهار في هذه المناطق، وتكون كل هذه العناصر بمثابة مولدات رئيسة للازدهار الاقتصادي، تهيء الأرض الخصبة لنشوء شركات التكنولوجيا المبتكرة. كما أن هناك سعياً دائماً من قبل المناطق الحضرية المزدهرة لأن تصبح أماكن ذكية ومستدامة من خلال الخطط العمرانية التكتيكية واستراتيجيات التنمية، فتعمد إلى البحث عن طرق فعَّالة لتحسين إمكاناتها والانتقال بنجاح إلى "مدن المستقبل".

من هذا المنطلق، وفي عام 2018م، أدخلت جامعة "إيكول بوليتكنيك الفرنسية" برنامج "ماجستير في المدن الذكية والسياسة الحضرية"، من أجل تخريج طلاب متخصصين في تحويل المناطق الحضرية المزدهرة إلى أماكن ذكية ومستدامة.

يوفر هذا البرنامج فهماً عميقاً للمناطق الحضرية الجديدة والمتغيرة وبيئاتها التنافسية، ويتناول الاتجاهات الحديثة التي تشكِّل الاقتصادات الحضرية في القرن الحادي والعشرين، كما يتضمَّن تطبيق الأساليب الكمية المتطورة لدراستها بالطريقة المناسبة. وهو برنامج لمدة عامين، يتم تدريسه بالكامل باللغة الإنجليزية، كما أنه مصمم للطلاب ذوي الخلفية القوية في علوم الرياضيات والاقتصاد. وتوجه التدريس فيه نحو عالم الأعمال، باعتماده على مزيج من المنهجية النظرية الاقتصادية ودراسات الأحوال في العالم الحقيقي، ليتعرف الطلاب على الاتجاهات الخفية التي توجه تطوُّر المناطق الحضرية.

فمن خلال هذا البرنامج، يطوِّر الطلاب مهارات اقتصادية قوية مع مقررات مثل اقتصاديات تمويل الشركات، التنظيم الصناعي، المسؤولية البيئية المؤسسية والاجتماعية، والاقتصاد القياسي. كما يتعلمون معالجة القضايا الاقتصادية الحضرية من خلال دروس في الاقتصاد البيئي والطاقة والعقارات وأنظمة المرور والنقل واقتصاديات التنمية المحلية ونظم المعلومات الجغرافية والبيانات الضخمة وتقييم السياسات العامة وغيرها.

يوفِّر البرنامج للطلاب المعرفة والمهارات والخبرات التي يحتاجونها للنجاح في عدد من المسارات الوظيفية المختلفة، من بينها:

• مناصب إدارية في مختلف الصناعات، مثل النقل والطاقة والبيئة والعقارات التجارية وإدارة المناطق الحضرية والبنية التحتية والخدمات.

• مناصب استشارية اقتصادية في المؤسسات المحلية والإقليمية والحكومية والدولية.



لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة الرابط التالي: Programmes.polytechnique.edu

