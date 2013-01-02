الثقافة والإعلام تحدد ضوابط جائزة الإعلاميين آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: الرياض - العربية نت

كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن الجائزة الوطنية للإعلاميين، في مجالات العمل الإعلامي المحددة لنيلها، وهي: مجال الصحافة المطبوعة والإلكترونية في الخبر الصحفي، والتصوير الصحفي والكاريكاتير الصحفي والتحقيق الصحفي ومجال التليفزيون من خلال البرامج والتقارير التلفزيونية ومجال الإذاعة في البرامج والتقارير الإذاعية.



وقال مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة عضو الهيئة المشرفة العليا للجائزة سعود بن علي الشيخي الأنظمة واللوائح التي استندت عليها الهيئة المشرفة العليا للجائزة التي تعد الحدث الأول من نوعها في المملكة في وضع معايير الترشيح للجائزة في المجالات الإعلامية المختلفة وهي السياسة الإعلامية للمملكة ونظام المؤسسات الصحفية ونظام المعلومات والنشر وحماية حقوق المؤلف واللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية.



واعتبر "الشيخي" أن رسالة الجائزة تتمثل في إثراء المحتوى الإعلامي بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي يتميز عملها بالاحترافية والمهنية العالية والصدق في نقل الخبر أو المعلومة, ونشر الثقافة والمعرفة في إطار قيم العقيدة الإسلامية مع مراعاة مبادئ وأهداف السياسة الإعلامية الوطنية.



وقالت لجنة الجائزة إن آخر موعد لاستلام الترشيحات يوم الأربعاء 6/2/2013 م مؤكدة أن الأنظمة واللوائح المستند إليها والمعايير الموضوعة لمنح الجائزة تتمثل في الالتزام بالأنظمة الموضوعة في المملكة والتي تنظم جميع أعمال قطاع الإعلام، وستعلن أسماء الفائزين والفائزات قبل أسبوعين من موعد الحفل السنوي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).



من جهته أوضح مدير عام الجائزة فهد بن علي السمحان أن الجائزة تتضمن "جائزة الأمن الفكري الوطني" وتقدم لأفضل عمل إعلامي يخدم الوطن و"جائزة العمل الاجتماعي والإنساني السعودي" وتقدم لأفضل عمل إعلامي يخدم المجتمع والعمل الرياضي.



و"جائزة خدمة المجتمع والعلاقات العامة" تقدم لأفضل مؤسسة إعلامية تتفاعل مع برامج المسؤولية الاجتماعية بهمة ومصداقية وجائزة الاقتصاد تقدم لأفضل عمل إعلامي اقتصادي و "جائزة الآداب والفنون الوطنية" تقدم لأفضل عمل إعلامي ثقافي أو أدبي أو فني و "جائزة العمل السياحي".



وتقدم لأفضل عمل إعلامي يخدم السياحة الداخلية و "جائزة التراث السعودي" تقدم لأفضل عمل إعلامي تراثي وشعبي.



وأوضحت لجنة الجائزة أنه يتم ترشيح البرامج والأشخاص الذين تقترح اللجنة تقديم أسمائهم لمنحهم الجائزة، بالإضافة لتعبئة استمارة الترشيح على الموقع الالكتروني www.nma.com.sa.



يذكر أن الجائزة تشترط ألا يكون العمل أو النموذج المقدم قد سبق تقديمه لأي مسابقة إعلامية حصل فيها على جائزة, كما يحق لكل إعلامي الاشتراك في مجال واحد فقط من مجالات الجائزة ولا تلتزم إدارة الجائزة بإعادة الأعمال والنماذج المقدمة إلى المتقدمين بها سواء في حالات الفوز أو عدم الفوز بالجائزة.