المعلمون ينجحون في انتزاع تراجع من التربية حول إجازاتهم آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: الرياض - العربية نت

سارعت وزارة التربية والتعليم أمس إلى إصدار تعميم إلحاقي تراجعت فيه عما سبق وأعلنته بشأن التقويم الدراسي وآلية تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك لبقية العام الدراسي 1434/1435هـ.



وجاء التراجع بعد أن هدد قرابة 500 ألف معلم ومعلمة باللجوء للقضاء الإداري لانتزاع ما وصفوه بحرمانهم من إجازات محسوبة لهم وفق نظام الخدمة المدنية.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني أنه تقرر أن تكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المدارس والمعاهد لجميع المراحل الدراسية يوم السبت 17/10/1434هـ.



وقال الدخيني في بيان وتعميم إلحاقي عاجل أن العودة ستكون قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوع وليس بأسبوعين، هذا فيما نسبت "عكاظ" لقانوني أن تراجع الوزارة جاء للخروج من مأزق قانونية القرار السابق، والذي كان عدد أيام الإجازة فيه أقل من 36 يوما، وهي المدة المقررة من وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة، كما أنه جاء نتيجة للضغط الإعلامي الذي واجهته الوزارة خلال الأيام التي تلت صدور القرار عبر عدة وسائل إعلامية ومنتديات إلكترونية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وكان رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى المعلمين حسن الفيفي قد قال في بيان خاص بلجنتهم أنه "في الوقت الذي كان المعلمون والمعلمات ينتظرون أمورا إيجابية من الوزارة، جاء هذا القرار ليحدد موعد عودة المعلمين والمعلمات قبل بداية العام الدراسي المقبل بأسبوعين" مبينا أن القرار شكل بالنسبة لهم صدمة نفسية حادة، وامتعاضا شديدا وهبوطا في المعنويات، وخصوصا ما يتعلق بالأمان الوظيفي، بخلاف ما سيترتب عليه من تبعات مؤلمة وقاسية على معلمي ومعلمات القرى والمناطق البعيدة.



ونسب البيان للمعلمين استياءهم الشديد من وزارتهم التي لم تتوقف عن سحب المزيد من الامتيازات، مثل: تقليص الإجازة الاضطرارية من 10 إلى 5 أيام خلال العام المالي، الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، تطبيق المادة (18 أ) على 204 آلاف معلم ومعلمة ما أفقدهم جزءا من رواتبهم وحرمهم من حقوقهم المالية وأثر ذلك يمتد حتى التقاعد بل حتى بعد وفاة المعلم ، تأخر النقل السنوي لبعض المعلمين والمعلمات لمدة تصل إلى عدة سنوات وهذا لا يحصل لأي موظف في أي جهاز آخر، مساواة مهنة المعلم بالمهن الأخرى دون عدل على الأقل في بعض الامتيازات ومنها (حرية الحصول على الإجازة، وإحداث إجازة اعتيادية)، فضلا عن تقليص بدل المهنة للمعلم من 30 إلى 19 % دون النظر لطبيعة المهنة ومشقتها، ومطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم الوظيفية منذ عدة سنوات من الدرجة المستحقة والفروقات دون أي بارقة أمل لحلها.