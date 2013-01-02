ذمة تطحن الحصى آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

أعلنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة استعادتها أكثر من 18 مليون متر مربع من شخص استولى عليها بدون أي صك شرعي أو مستند رسمي أو تصريح نظامي يخوله امتلاكها، وهي خطوة تستحق الإشادة والشكر وتحفز على المطالبة بالمزيد من الجهد لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة!



لكن كنت أتمنى لو أن اللجنة أو المحافظة شهرت بهذا الشخص ولم تأخذها به شفقة أو «ستر» رحمة، فمن يمتلك الجرأة على الاستيلاء على 18 مليون متر مربع وجهه مغسول بـ (...) ولا يخجله شيء!



نريد أن نعرفه حتى ندرسه كحالة إنسانية نتعرف من خلالها على المزيد من خصائص اللصوصية والجرأة على النهب العام!



شهروا به، بل اربطوه بمشلحه بسارية وسط الأرض التي نهبها ليكون عبرة لمن لا يعتبر، وافعلوا بكل من يمارس فعلته ذلك، وثقوا أن لصوص الأراضي سيترددون ألف مرة قبل أن يقدموا على بناء عقومهم وتزوير صكوكهم وبيع الوهم للبسطاء والمخدوعين!



«أجل 18 مليون متر يا مفتري؟!»، والله، لو كانت 1800 متر أو 18 ألف متر أو 180 ألف متر أو حتى مليون وثمانمائة ألف متر ما «انبلعت»، فكيف بـ 18 مليون متر؟! هذا شخص يملك ذمة تطحن الحصى وضميرا يخترق الصخر!





نقلاً لـ صحيفة "عكاظ"

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