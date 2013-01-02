شباب سعوديون يستثمرون هوايتهم لـFreeStyle في عروض خيرية آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: الرياض - العربية.نت

وجد عدد من الشباب السعودي في تحويل لعبة مهارات التعامل مع كرة القدم "فري ستايل" فرصة للحصول على دخل جيد في ظل الطلب الذي يتلقاه هواة اللعبة للمشاركة في عروض بعض الاحتفالات التي تقام هنا وهناك، وسط مطالب من البعض للرئاسة العامة لرعاية الشباب بتبنيهم، وتنمية مهاراتهم.







ويطالب هؤلاء الهواة الذين يتمتعون بمهارات عالية جدا في هذا المجال، الرئاسة العامة لرعاية الشباب بنشر رياضة الفري ستايل في المملكة، وتوفير أماكن مناسبة للتمرين، وإنشاء اتحاد سعودي للفري ستايل بالمملكة أسوة بباقي الدول، وتنظيم البطولات الخاصة بهذا النوع من المهارات.







ويقول طارق باهمام، الذي أطلق على نفسه tari style والذي يدرس في الثانوية العامة، إنه يؤمن بالعبارة التي تقول "اجعل هوايتك عملك تنجح بحياتك"، مشيرا إلى أن رياضة العروض الكروية "فري ستايل" عبارة عن اللعب بلمس الكرة، والتعامل معها بطريقة فنية مهارية عالية تعكس نمط الحياة".



ووفقا لتقرير نشرته "الوطن" اعتبر "باهمام" "ألعاب الفري ستايل تشمل ثلاثة أنواع، منها ما يعتمد تحريك الكرة على الجزء العلوي من الجسم، وهو الرأس، والرقبة، والأكتاف.



وهناك حركات تعتمد على الأقدام في اللعب بالكرة، وتتم أثناء الجلوس والاستلقاء على الظهر، والنوع الأخير هو الحركات التي تحرك الكرة في الهواء".







ويؤكد باهمام أنه قدم عروضا عديدة في الاحتفالات المدرسية، وفي عرض "اكشنها" بحلبة الريم 2012، وشارك أيضاً في مسابقات عديدة، منها بطولة بيبسي لعامي 2008 و2009 وبهيد أند شولدرز في 2012.



مشيراً إلى أن الفري ستايل مهارة رياضية تزيد من لياقة من يلعبها، وتحظى بإعجاب كثير من الشباب عندما يقوم ببعض العروض في الأماكن العامة.



أما "أبو الهش" وهو طالب جامعي، عرف هو الآخر بالاهتمام باللعبة واسمه هشام السعد فيقول: إن الـ"فري ستايل" لغته للتواصل بالعالم، مضيفا "بدأت ممارسة هذه الرياضة 2010، وأقدم عروضا كروية لدى جهات حكومية وخاصة بمقابل مادي، وشاركت من قبل في عدة مسابقات، منها مسابقة الريدبول لـ2010، و2011، و2012، ومسابقة هيداندشولدرز لـ2012".



ويضيف أنه يتمرن على المهارات الاستعراضية الكروية ما يزيد على 25 ساعة أسبوعيا، وأنه تعلم تلك المهارات من مقاطع "يوتيوب" الاحترافية للاعبين عالميين، مشيرا إلى أنه بدأ بتدريب بعض الشباب على هذه الرياضة.



ويقسو بعض هؤلاء الشباب على نفسه في التدريبات، حيث يعتبر الـ"فري ستايل" بالنسبة له نمط حياة، إذ بدأ التدرب على هذه الرياضة منذ 2012، مؤكدا أنه يقدم عروضا خيرية وأخرى بمقابل مادي، وأنه يجري تمارينه على هذه الرياضة ما يقارب 34 ساعة أسبوعيا.