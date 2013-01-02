شهادة الميلاد تحرم شاباً سعودياً من الهوية الوطنية آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

يطارد الشاب محمد الحسن حدادي 22 عاما من محافظة صبيا، إجراءات الحصول على بطاقة الهوية الوطنية منذ أكثر من 10 أعوام. نقلاً لـ صحيفة "عكاظ"



وذكر حدادي أنه مولود في محافظة صبيا لأبوين سعوديين وجميع أشقائه يحملون بطاقات الهوية الوطنية، بينما حظه العاثر حال دون ذلك نتيجة نسيان والده استخراج شهادة ميلاد له منذ أكثر من 22 عاما - على حد قوله.



وأضاف، "أعيش كالغريب بين أهلي ولا أستطيع التنقل أو السفر من مكان لآخر، وأجد صعوبة بالغة في العلاج في المستشفيات الحكومية، حتى إن استلام شهادة التخرج من المرحلة الثانوية يتطلب إحضار بطاقة الأحوال المدنية".



وقال: "أنهى زملائي وأقراني الثانوية وأصبحوا في مقاعد الجامعة وأنا أؤجل هذه الخطوة عاما بعد آخر لعدم حملي الإثبات الشخصي، فحياتي أصبحت جحيما، ولا أدري متى تنتهي هذه الدوامة".



وختم حدادي "راجعت الأحوال المدنية في محافظة صبيا في 30/7/1431هـ وحصلت على رقم المراجعة، ولم يتم الرد حتى تاريخه، وكل مرة أراجع فيه يكون الرد: المعاملة في الوزارة".



وعرضت "عكاظ" حالة حدادي على مدير الأحوال المدنية في منطقة جازان علي أحمد علوش مدخلي، إلا أنه رفض التعليق.