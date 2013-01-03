أمن الطرق يحبط عملية تهريب 38 خادمة في ينبع آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق العاملة على طريق ينبع- المدينة المنورة السريع في كمين محكم من القبض على مهرب في عقده الخامس، احترف تهريب الخادمات من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة المدينة المنورة وباقي مناطق المملكة، وألقت القبض على 38 شخصاً بينهم نساء وأطفال كان يقلهم في حافلة وجميعهم من جنسيات آسيوية. نقلاً عن صحيفة "عكاظ".



وذكر الناطق الأمني بمنطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أن إدارة أمن الطرق بطريق ينبع- المدينة المنورة السريع تمكنت من القبض على سائق في العقد الخامس من العمر يقود حافلة حاول تهريب 34 خادمة وأربعة أطفال لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وبعد القبض عليه تم تحويله إلى شرطة ينبع الصناعية.



وأضاف العقيد الغنام «تم تحويل المهرب إلى إدارة جوازات ينبع بحكم الاختصاص وذلك بعد التحقيق معه وأخذ إفادته حول عملية التهريب، فيما تم إحالة العمالة غير النظامية إلى إدارة الجوازات للتعامل معهم بحكم الاختصاص».



وقال «سجلت خلال العام الماضي عدد من الحالات المشابهة، تتمثل في قيام سائقين بإنزال عدد من الأشخاص غير النظاميين وتركهم عند مداخل المدن بالمنطقة ومن ثم الفرار».



وأضاف «كشفت إحصائية غير رسمية تهريب أكثر من 85 شخصاً تركهم المهربون بالقرب من محافظة ينبع، ومركز ينبع النخل، ويرجح أن يكون هذا السائق على صلة بتلك الأحداث، وما زالت التحقيقات جاريه معه».