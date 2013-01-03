الأمير عبد الرحمن بن مساعد المحلية صعبة قوية

اعتبر رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن "المحلية صعبة قوية"، وذلك رداً على الشعار الذي يوجه لفريقه باستمرار " العالمية صعبة قوية".



ويقصد بهذا الشعار أن الوصول إلى كأس العالم للأندية أمرٌ بعيد المنال بالنسبة للهلال، الذي يحاول منذ عشر سنوات الوصول إليها دون جدوى، فيما نجح منافساه النصر والاتحاد في الوصول إلى البطولة العالمية.



جاء ذلك خلال استضافة الزميلة مهيرة عبد العزيز، المذيعة في قناة "العربية"، الأمير عبدالرحمن في ما يعرف بـ"مجلس مهيرة" على "تويتر"، حيث تنوع الحديث ما بين الرياضة والفن وجوانب أخرى من شخصية الأمير، الذي يرأس زعيم الأندية السعودية.



وصرح بن مساعد، رداً على سؤال قد طرحته حول لقبه، فقال: "شبيه الريح جاء في القصيدة بمعنى الشخص المتقلب غير الإيجابي، وأما في اللغة فيأتي في سياق الكرم، وأنا لست سعيداً باللقب، ولكني لست مستاء منه أيضاً، كما أن لقب رئيس الهلال هو لقب مرحلي، وأما الأمير فلا فضل لي فيه وأفتخر به".



ونفى الإشاعات المتداولة حول عزفه الموسيقي، أو أنه قام بتلحين بعض من قصائده، حيث قال: "هذه إشاعة لم تثبت صحتها وأنا أنفيها".



فيتو "الجابر"

وحول الفيتو الذي وضعه رئيس هيئة أعضاء الشرف، الأمير محمد بن بندر على لاعب نادي الهلال السعودي السابق سامي الجابر، وصمت عبدالرحمن بن مساعد قال: "إن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهي تعتبر مغالطات".وأفاد بأن موضوع تغريدة مرسي لم تكن سوى رتويت قام بعمله لأحد الأصدقاء من الجنسية المصرية، وما جاء فيها يتم قوله ومناقشته في كل الفضائيات ووسائل الإعلام والتواصل من المحيط إلى المحيط مروراً بالخليج، ولم توقعه في ورطة مع المصريين.وتحدث بن مساعد "إن أهله سيستاؤون إن قرأوا شتائم لي، ولكني دائماً أقول إن المحبة التي أكثر مما أستحق تحتّم علي تحمّل كره أكثر مما أستحق وهم مقتنعون بذلك".وفي جانب آخر، تحدث فيما لو كان رئيساً لنادٍ آخر مثل ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، قال عبدالرحمن بن مساعد "لم أفكر في ذلك ولا أريد أن أفكر، ولكني متأكد أن رئيس برشلونة يشعر بالملل مما يقدمه لاعبوه، كما أنني لا أبدل القمر بالنجوم".وأخيراً أعلن أن ناديه قد وقع عقداً لمدة 4 سنوات لمهاجم نادي الاتفاق يوسف السالم.