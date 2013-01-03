حرس الحدود السعودي يعتقل 21 متسللاً إيرانياً آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: المنطقة الشرقية (السعودية) - بدر الشهري

أعلن حرس الحدود السعودي إلقاء القبض على 21 إيرانياً بعد تجاوزهم المياه الإقليمية السعودية عصر الأربعاء، في محاولة للتسلل إلى المملكة عبر الساحل الشرقي بمنطقة الخفجي.



وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد البحري، خالد خليفة العرقوبي، إن التحقيقات لا تزال قائمة مع الموقوفين، الذين كانوا على متن قاربين إيرانيين داخل المياه الإقليمية السعودية بالقرب من جزيرة حرقوص.



وتبعد جزيرة حرقوص عن سواحل الخفجي نحو 42 ميلاً بحرياً، واتضح أن أحد هذه القوارب كان على متنه 12 شخصاً، والآخر على متنه 9 أشخاص، ليصبح المجموع 21 شخصاً جميعهم من الجنسية الإيرانية.