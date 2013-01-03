قروشه يجسد المقيمين داخل السعودية عبر يوتيوب آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - أيمن اليامي

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ما زالت برامج "يوتيوب" تقدم لمتابعيها الكثير من الأفكار الشابة التي تعمل جاهدة لإيصال فكرتها من خلال مقاطع لا تتجاوز 10 دقائق، لترسم معاناة بعض مجتمعاتنا.



برنامج "قروشه"، الذي كانت له بداية ضعيفة على يوتيوب في حلقته الأولى، فاق التوقعات واجتاز مرحلة الضعف في حلقته الثانية، ليجسد المجتمع السعودي بفكرة جديدة قد تكون متكررة في طرح بعض المشكلات، إلا أنها جسدت الواقع بشكل عربي سعودي متكامل من خلال تجسيد الشخصيات العربية المقيمة داخل السعودية.



"العربية.نت" تواصلت مع أحد الشركاء الثلاثة في هذا العمل، مراد محمد، وهو ممثل مسرحي شق طريقه من خلال المسرح المدرسي في المرحلة الابتدائية ليواصل حتى يصل إلى التلفزيون السعودي الذي لم يتماشَ مع فكر الشاب الجديد، وكذلك لعدم تواجد فرصة في ظل وجود كوكبة من النجوم.



وقال مراد عن السبب خلف تواجد البرنامج على موقع "يوتيوب": "خيار يوتيوب هو الأسهل، وعندما بدأنا هذا العمل كانت هناك أكثر من فكرة، إلا أن "قروشه" كان هو الأقرب بحكم خبرة زملائي وشركائي في العمل، الكاتب والممثل بندر باجبع، والمغني والممثل أحمد عبدالله".



وعن ورشة عمل البرنامج تحدث: "نجتمع كفريق عمل واحد بحضور مدير الإنتاج ومساعده ومخرج البرنامج، وتكون ورشة أفكار يتم فيها طرح الفكرة للحلقة، ثم بعد ذلك يكتبها بندر باجبع".



وحول التكلفة المالية للبرنامج أفاد: "عانينا كثيراً بسبب عدم توافر المادة الكافية، وصعوبة الحصول على مواقع التصوير، وما زاد الأمر صعوبة وجود الثورات اليوتيوبية ومزاحمة البرامج الساخرة، ونحاول بعض الأحيان أن نوفر بعض الإمكانيات والأدوات بالتعاون مع بعض الأشخاص والأصدقاء مقابل مبلغ رمزي".



وأضاف" واجهتنا ظروف جعلتنا نتغيب لمدة شهور، مع العلم أننا قمنا بتصوير الحلقة الثانية قبل مدة عرضها بـ5 أشهر، حيث لم تكن بتلك الجودة من العمل، ثم قمنا بتطويرها حتى ظهرت بهذا الشكل الناجح، كما أنها خلال 5 أيام وصلت لحاجز المليون مشاهدة".



وختم مراد محمد بقوله: "الآن أصبح ما يشغل تفكيري وتفكير زملائي هو أن تكون الحلقة القادمة من البرنامج بشكل أقوى وأكثر توسعاً من الحلقة الحالية، وأوجه الشكر لكل من انتقد عملنا بصدق، حيث إنه كان داعماً لنا في البرنامج".