مرور الرياض يفتتح مكاتب خاصة للنساء فقط آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

تتجه إدارة المرور في الرياض إلى التوسع في فتح عدد من المكاتب الخدمية للنساء مالكات المركبات، للتسهيل عليهن في عمليات إجراءات نقل الملكية وتجديد الاستمارة. وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".



وأوضح اللواء عبدالعزيز أبو حيمد، مدير مرور منطقة الرياض، أن إدارة المرور ماضية في تقديم خدماتها الخاصّة للنساء مالكات السيارات، من خلال مكاتب خاصّة بهن، تمنحهن الخصوصية في إجراء معاملاتهن المرورية.



وأضاف أن الفكرة أتت رغبة من وزارة الداخلية في توفير الخدمات المرورية للمرأة التي تمتلك سيارات لإنهاء إجراءاتها بنفسها، مشيراً إلى وجود ثلاثة مواقع في العاصمة الرياض تقدم خدماتها للنساء، وهي: الشرق، والشمال، ومرور الناصرية.



وكان اللواء أبو حيمد، قد أكد أن مرور شمال الرياض سيخصّص قسماً للخدمات خلال افتتاحه مقر قسم الرخص في مرور منطقة شمال الرياض.