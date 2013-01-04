السجن 9 أشهر وغرامة مالية لـراشٍ يعمل في مبنى المباحث آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

على الرغم من أن أعمال التحري عن المخالفات الوظيفية، وكشف ممارسات إساءة استعمال السلطة، وقبول الرشى أو الهدايا لقاء القيام بالخدمات العامة في الإدارات الحكومية، من أبرز مهام المباحث الإدارية، فإنها كانت هذه المرة مسرحاً لقضية محاولة رشوة رجل أمن من قبل مشرف أعمال مؤسسة الصيانة والنظافة، التي تقوم بمهامها داخل مقر المباحث الإدارية في منطقة نجران، وفقاً لصحيفة "الوطن".



وكشف مصدر مطلع على ملف القضية لـ"الوطن" أمس، أن ديوان المظالم "المحكمة الإدارية في منطقة نجران" أصدر حكماً بالسجن والغرامة المالية على مقيم - سوداني الجنسية - يعمل في إحدى المؤسسات الوطنية التي تنفذ عقد أعمال الصيانة والنظافة في مبنى المباحث الإدارية بنجران، أدين بتهمة تقديم مبلغ مالي إلى أحد رجال الأمن، عندما طلب منه رجل الأمن إكمال مستلزمات النظافة في المبنى.



وقام مشرف المؤسسة بتقديم مبلغ مالي له، للتجاوز عن رصد ملاحظات حول نظافة المبنى، وعلى الفور حرر رجل الأمن محضراً بالواقعة، وتم التحقيق معه واعترافه شرعاً بما نسب إليه، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بالمنطقة حكماً "ابتدائياً" يقضي بسجنه لمدة تسعة أشهر، وغرامة مالية، بحضور مندوب عن السفارة السودانية في المملكة.