رجل أعمال يشتري سيارة ابتكرها طالب سعودي آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

بادر رجل الأعمال عضو شرف نادي الأنصار في المدينة المنورة، تركي السهلي، أمس بشراء السيارة التي صنعها الطالب بالكلية التقنية ناصر عبيد السهلي وتقديم مكافأة مالية له نظير جهوده واختراعاته، وأعلن التكفل بمساعدته وتقديم الدعم المالي والمعنوي له. وفقاً لصحيفة "الشرق".



وقال السهلي إنه سيهدي السيارة لأمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد، وذلك بمناسبة الإنجازات التي تحققت مؤخرا في المنطقة في مختلف المجالات، وكان آخرها هذه السيارة التي تسير على أربع عجلات على الطرقات.



وأوضح أنه بمجرد اطلاعه على قصة الشاب بادر بالتواصل معه والانتقال إلى قريته "اليتمة" وشاهد بنفسه السيارة عن قرب وأعجب بها، وقرر شراءها على الفور كدعم لهذا الشاب المبتكر والمجتهد.



وعبر عن فخره أن يكون من بين أبنائهم مخترعون ومبتكرون, كما أنه ستتم متابعة الطالب حتى ينهي دراسته، وسنوفر له ما يريد من احتياجات حتى يثبت وجوده وترى اختراعاته النور.



وكانت «الشرق» نشرت أمس خبر صناعة الطالب السهلي للسيارة التي أطلق عليها "نيوتن القنينة 2013" بكلفة 4500 ريال وتزن 250 كيلوغراماً، وأنجزها خلال أربعة أشهر بمعدل ساعتي عمل يوميا، مستغلا مكافأته الدراسية وقدرها 990 ريالا في تمويل مشروعه الصغير.