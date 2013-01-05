التفحيط يبلغ ذروته في السعودية خلال موسم الامتحانات

مع بداية خمسة ملايين طالب وطالبة في المدارس السعودية، السبت، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي طالب أولياء أمور الطلبة بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول المدارس بعد انتهاء الامتحانات، حيث تبرز في هذا الوقت ظاهرة التفحيط التي باتت ملازمة لفترة الامتحانات النهائية، والتي تسببت في إزهاق عددٍ من الأرواح خلال السنوات الماضية.وقال المتحدث الرسمي بإدارة مرور الرياض المقدم حسن الحسن في حديث لـ"العربية": إن "إدارة مرور الرياض وضعت خطة متكاملة للحركة المرورية والأمنية أثناء فترة الاختبارات".ولفت إلى أن "دوريات المرور ستساهم في إيصال كل من يتعرض لعطل ما في سيارته أو ما شابه، حتى لا يتأخر عن أداء امتحاناته".وأضاف الحسن أن "إدارة مرور الرياض تتابع ما تطرحه شبكات التواصل الاجتماعي، والمنتديات المخصصة للمفحطين، وتقوم بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية لحجب بعض هذه المواقع".

كما أكد المتحدث الرسمي بإدارة مرور الرياض، أن "حجم الضرر الناتج عن ظاهرة التفحيط، أكبر من العقوبة المطبقة بحق المفحطين، فنحن نطالب الأسرة والتربية والتعليم بمشاركة الجهات الأمنية للقضاء على الظاهرة".