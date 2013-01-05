الدفاع المدني بالرياض يغرم صالة أفراح 445 ألف ريال

غرمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض قاعة أفراح كبرى قرابة 445 ألف ريال، وذلك بسبب مخالفات في تجهيزات الإضاءة والعبث بالتمديدات الكهربائية أكثر من مرة.وأكد الدفاع المدني بمنطقة الرياض في بيان رسمي وزعه اليوم، رصده عدداً من المخالفات بإحدى القاعات الكبرى بالرياض ناتجة عن أعمال تجهيز القاعة بالديكورات الخشبية والأقمشة وزيادة الإضاءة والتمديدات الكهربائية، مما يشكل خطراً على أرواح المتواجدين بالقاعة من خطر الحريق.

وقال في البيان: "تمت إحالة المنشأة في المرة الأولى إلى لجنة النظر في المخالفات بالدفاع المدني، وصدر بحقها عقوبة مالية بمبلغ وقدره مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد تمت متابعة المنشأة ضمن خطة الكشف الوقائي ولوحظ عدم تقيدها بما هو مطلوب للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات".



وأضاف "نظرا لكون شاغلي المنشأة من العنصر النسائي والأطفال في الغالب، وبناء عليه تمت إحالة تلك المنشأة للمرة الثانية إلى لجنة النظر في المخالفات وصدر بحقها قرار عقوبة على عدد من المخالفات بلغ إجمالها مائتين وعشرين ألف ريال مع استدعاء المسؤول عن القاعة وتكليفه فوراً بإزالة جميع المخالفات المشار إليها عن القاعة".