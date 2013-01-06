الربيعة 60 في المئة من ميزانية الصحة تعود لرواتب الموظفين آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

أكد وزير الصحة عبدالله الربيعة، أن رواتب العاملين في وزارة الصحة تمثل ما نسبته 60 في المئة من إجمالي الموازنة المعتمدة للوزارة، التي شملت أيضاً اعتماد افتتاح 155 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وفقاً لصحيفة "الحياة"



وقال الربيعة في بيان صحافي: "إن موازنة الوزارة للعام المالي الحالي 1434-1435هـ تحمل في طياتها برامج ومشاريع صحية، وقد بلغت هذا العام 54.4 بليون ريال، بنسبة زيادة 15.45 في المئة عن موازنة العام المالي الماضي، وجاءت ووفقاً للمشروع الوطني للرعاية الصحية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الطبية والمستشفيات والمراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق ومحافظات المملكة كافة، وبما يسهم في تلبية حاجات المواطنين وتحسين وتجويد مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم".



وأشار الربيعة إلى أن أهم الزيادات التي طرأت على بند النفقات التشغيلية رصد 400 مليون ريال لبند الأدوية والمستلزمات الطبية ليصبح المبلغ المعتمد 4 بلايين و550 مليون ريال، وزيادة بند التدريب والابتعاث بمبلغ 50 مليون ريال ليصبح 400 مليون ريال، وزيادة بند إعاشة المرضى بمبلغ وقدره 150 مليون ريال ليصبح 800 مليون ريال.



ولفت إلى أن أهم الإضافات التي طرأت على الموازنة تمثلت في اعتماد 20 برنامج تشغيل ذاتي، لتشغيل مستشفيات جديدة تم الانتهاء من بنائها وتجهيزها.



كما شملت اعتماد إنشاء مشاريع صحية جديدة، وهي مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة (إحلال) سعة 200 سرير، ومستشفى الصحة النفسية بالعاصمة المقدسة سعة 500 سرير، ومستشفى الصحة النفسية بالباحة سعة 200 سرير لتضاف إلى مستشفيات الصحة النفسية الجاري تنفيذها حالياً وعددها 12 مستشفى في مناطق المملكة كافة، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالقريات سعة 200 سرير ليضاف إلى مستشفيات النساء والولادة الجاري تنفيذها وعددها 17 مستشفى.



إضافة إلى إنشاء عدد من الأبراج الطبية التي تشمل برج طبي بمجمع الدمام الطبي سعة 200 سرير وبرج الطوارئ والحوادث بمجمع الدمام الطبي وبرج العيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي وإنشاء البرج الطبي للطوارئ والبرامج التخصصية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر.



كما تضمنت الموازنة إنشاء ثلاثة مراكز للأورام في كل من جازان وحائل والأحساء بسعة 100 سرير لكل مركز لتضاف إلى مراكز الأورام الخمسة الحالية، إضافة إلى اعتماد ثلاثة مراكز للقلب في كل من جازان وتبوك والطائف، لتضاف إلى مراكز القلب الـ 9 الحالية.



ولفت إلى أن هناك 6 مراكز لطب الأسنان في كل من العاصمة المقدسة والأحساء والطائف والقطيف والخرج وصامطة بسعة 430 عيادة لتضاف إلى 4 مراكز تخصصية للأسنان، تم إنشاؤها في كل من الدمام والمدينة المنورة ونجران والجوف، إضافة إلى ثلاثة مراكز للأسنان يجري العمل فيها حالياً في كل من تبوك والقصيم والباحة.



وذكر وزير الصحة أن هذه المشاريع ستكون إضافة إلى 102 مستشفى جديد، تم تنفيذها حالياً في مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بإنشاء خمس مدن طبية تقدم الرعاية الصحية المتقدمة والمتخصصة من الدرجة الرابعة لتخدم المناطق والمحافظات.