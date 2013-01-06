وفاة الأمهات حديثات الولادة تتصدر الأخطاء الطبية بالسعودية آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

كشف مدير نظم المعلومات الإكلينيكية في وزارة الصحة بالسعودية، الدكتور عبدالرحمن البواردي أن وفيات الأمهات الحديثات الولادة والموت فجأة، يتصدران الأخطاء التي سجلها برنامج الأخطاء الجسيمة منذ انطلاقه تجريبياً نهاية العام 2010م، رافضاً الإفصاح عن عدد تلك الأخطاء.



وذكر البواردي أمس أن وزارة الصحة لن تتهاون في تطبيق العقوبات في حق المستشفيات الخاصة التي لا تنضم إلى برنامج الأخطاء الجسيمة، بما يصل إلى إغلاق المستشفى، وفرض غرامات كبيرة عليه، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.







وأشار إلى أن هذا البرنامج سيسهم في رصد الأخطاء الطبية ويساعد في تحليل أسبابها، وتطوير الوسائل الوقائية التي تحول دون تكرارها.



وأوضح أن البرنامج يعمل إلكترونياً، على مدار ساعات اليوم، ويعطي المستشفى مهلة 48 ساعة لمعرفة الخلل الذي حدث، وبعد 14 يوماً يتم إصدار التقرير النهائي للحالة من خلال التحليل الجذري.



وأشار إلى أن المقصود بـالحدث الجسيم المشكلات التي تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة الجسدية أو النفسية لمريض، أو خطأ يحدث لمريض ليس له علاقة بالمسار الطبي.



وشدّد على أن جميع المستشفيات الخاصة ملزمة بالتسجيل في هذا البرنامج، مؤكداً أن الوزارة لن تجامل في حال وجود أية أخطاء أو تأثير في مستوى الجودة.