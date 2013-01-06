29 مدينة سعودية معرضة بشكل كبير لأخطار السيول آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 29 مدينة في المملكة جرى تصنيفها بأنها الأكثر عرضة لأخطار السيول، وذلك من واقع نتائج دراسة الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار والسيول. وفقاً لصحيفة "عكاظ"



من جهة أخرى، تعكف أربع جهات حكومية تتمثل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هيئة المساحة الجيولوجية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على إعداد الدراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول.



إذ أعطيت الأولوية في الدراسات الجاري إعدادها للمدن الـ 29 ضمن المرحلة العاجلة، نظرا لما تختص به تلك المدن من معايير قياسية، من حيث كمية الأمطار وطبوغرافية الأرض وعدد السكان وحجم الاستثمارات فيها.



وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة، وتم رفعها للمقام السامي، وتقديم طلب اعتماد تكاليف المرحلة العاجلة من استراتيجية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة بتكلفة قدرها 20.7 مليار ريال، وذلك ضمن الخطة الخمسية التاسعة، والتي تنتهي في عام 1435/1436هـ.