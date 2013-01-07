الزهايمر ليس نكتة آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تخيّل - لا قدر الله - أنك مصاب بمرض، وتجد الآخرين يسخرون من هذا المرض جهلاً وتخلفاً، ستتألم، لكن المؤلم أكثر عندما يكون أحد والديك مصاباً بمرض وأنت تسمع السخرية من المرض بشكل شبه دائم، بشكل لا يقصد الإساءة إليك شخصياً أو لمريضك، لكنه في الحقيقة يشي بإساءة عامة لكل المصابين بالمرض وذويهم وأحبتهم وأصدقائهم.







في ثقافات كثيرة يرتبط مصطلح «زهايمر» بالسخرية من شخص كثير النسيان، وغالباً ما يوجّه الإنسان السخرية إلى نفسه علناً فقط لتبرير نسيانه الأسماء أو الأشياء أو الأحداث. ولاحظت جمعية الزهايمر في الولايات المتحدة كثرة استخدام النجوم في المحافل الفنية الكبرى اسم المرض لتبرير نسيانهم بعض الأسماء عند تقديم الشكر لمن ساندهم، ونجحت في ظل مجتمع متحضر في منع السخرية العلنية من المرض في المحافل، وإصدار قانون يجرّم الفاعل ويعرّضه للعقوبة القانونية.







الزهايمر أحد الأمراض التي تندرج تحت ما يسمى ضعف القدرة الذهنية، وينظر إليه كمرض مرتبط بالشيخوخة، وهو بحسب ما قرأت مرض عضوي يصيب خلايا الدماغ، أول أعراضه كثرة النسيان، قبل أن يؤثر المرض في المراحل التالية في القدرة على الحركة، والفهم، والكلام، وهو أكثر الأمراض شيوعاً لدى الأشخاص المسنين، ولا يوجد حتى الآن علاج نهائي لهذا المرض الخطر.







ويعاني نحو 35 مليون شخص في العالم من مرض الزهايمر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 115 مليوناً، بحسب تقديرات الجمعية الألمانية للزهايمر، مع نهاية العقد المقبل، هذه المعلومات حول تعريف المرض وأعداد المصابين به دقيقة، حصلت عليها إلكترونياً، وربما لا تكون دقيقة جداً.







يتعرّض أهالي المصابين بالمرض لضغط نفسي شديد، ضع نفسك مكانهم، مزيج بين الألم على من تحب، والألم بأنك ترى والدتك أو والدك يدخل عوالم التيه - إن صحت العبارة - ليست به علة جسدية في البداية، ولا علة نفسية، لكنك ترى أعز الناس لديك يفقد ذكرياته وذاكرته شيئاً فشيئاً، هل يمكنك تخيّل إحساس كهذا؟ إذا أمكنك حتى المقاربة مع هذا الألم فكل ما عليك أن تتوقف من اليوم عن استخدام اسم المرض ساخراً أو حتى بشكل عفوي، فأنت لا تعرف أي قلب ستصيب سهام لسانك، وأي وجدان تهزه بعنفٍ بضحكاتك.







ليس الزهايمر وحده، إن السخرية من أي مرض أو نوع من الحاجة الخاصة أمر لا يمت للأخلاق بصلة، وبالطبع لا يمت للذوق العام والخاص بأي رابط، وكما فعل الأميركيون يجب أن نفعل، يجب أن نبدأ من النجوم ورموز المجتمع الذين يجب عليهم التوقف حتى عن المزاح باسم المرض أو غيره لنخلق القدوة، ونبتعد عن مواطن التبلّد تجاه شيء هو من أقدار الله على بعض خلقه، شفاهم الله، وأعان ذويهم.











*نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية

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