العدل الرياض تتصدر المدن في قضايا المخدرات

احتلت مدينة الرياض صدارة مدن المملكة في قضايا المخدرات لعام 1433، حيث بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحاكم فيها خلال العام الماضي 4342 قضية، فيما حلت مدينة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد قضايا بلغ 3946 قضية، وجاءت مدينة جدة ثالثة بـ3578 قضية.وبينت وزارة العدل في خطاب رسمي لها أن "مدينة جازان احتلت المرتبة الرابعة بعدد قضايا بلغ 3412 قضية، وكانت مدينة أبها في المرتبة الخامسة بـ2634 قضية، تليها الدمام بـ1950 قضية تلتها الطائف بـ1416 قضية ثم سكاكا 1340 فمدينة بريدة بـ928 قضية".وكانت قضايا المخدرات في مدينة تبوك قد بلغت 878 قضية وفي المدينة المنورة بلغت 722 قضية، أما في خميس مشيط فقد بلغت 648 قضية، وفي نجران 632 قضية، وفي حائل 590 قضية، وفي الأحساء بلغت عدد قضايا المخدرات في عام واحد 447 قضية، وفي الخبر 356 قضية، وفي القطيف بلغت 319، تليها الجبيل 293 قضية، ثم عرعر 234 قضية، فمدينة ينبع بـ218 تليها الخرج 187 قضية، فمدينة عنيزة 160 قضية.وأشار تقرير وزارة العدل إلى أن عدد القضايا الخاصة بالمخدرات في العام الهجري المنصرم في مدينة الرس بلغ 130 قضية، وفي مدينة صبيا 41 تليها الخفجي 39 ثم أبو عريش 35 قضية، تليها الباحة بواقع 15 قضية.

في حين لم يتجاوز عدد قضايا المخدرات في كل من البكيرية وحوطة بني تميم وحريملاء قضية واحدة فقط في العام الهجري المنصرم.



وأوضحت وزارة العدل أن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد قضايا المخدرات فيها، حيث بلغت 8949 قضية تلتها منطقة الرياض بواقع 4544 قضية ثم منطقة جازان 3491 قضية.



وتأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث المناطق بواقع 3415 قضية، ثم منطقة عسير بـ3282 قضية، تليها منطقة الجوف 1344 قضية ثم منطقة القصيم بـ1221 قضية ثم منطقة المدينة المنورة بـ878 قضية.



وأشارت وزارة العدل إلى أن منطقة نجران بلغ عدد القضايا فيها 646 قضية وتلتها منطقة حائل بـ590 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ234 قضية وأخيراً منطقة الباحة بعدد قضايا بلغ 15 قضية في عام واحد. بحسب ما ذكرت "الوطن".