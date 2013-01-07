العرفج الأغنياء يتحايلون على حافز للاستفادة منه

قال الكاتب السعودي أحمد العرفج، تعليقاً على أحاديث تتردد بين السعوديين حول سعى بعض الأغنياء منهم للظفر بمنح الدولة بما يقلل حظوظ الفقراء، أعتقد أن الكثير من الأنظمة التي تسنّ تبقى المشكلة فيها بين النظرية والتطبيق، فعندما نقرأ بنود النظام نجده حازماً، لكن آلية التنفيذ تختلف، مشيراً إلى أن نظام "حافز" ليس النظام الوحيد الذي تم الالتفاف عليه، فهناك نظام المنح والقروض، ونظام دعم المحتاجين، كلها عرضة للتحايل عليها.وأكد خلال حديثه لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، أن هذا البرنامج مخصص للباحثين عن العمل، ودعا إلى أن تكون آلية تطبيق برنامج "حافز" أكثر صرامة وحزماً، بمعنى أن يخضع الإنسان المستفيد للمراقبة لمدة سنتين، ثم يعطى فرصة للعمل، وبعدها تتوقف المنحة.

ورداً على سؤال حول كيفية معالجة الثغرات في برنامج حافز، حتى يصل الدعم لمستحقيه بعيداً عن أعين الأغنياء، صرّح بأن يتم توزيعه على المحتاجين بشكل عادل وسلس، كما أن المحتاجين أيضاً يتلقون المساعدة بنسب متفاوتة، فهناك مَنْ يحتاج إلى مساعدة بنسبة 100%، وآخرين بنسبة 70%.



وأضاف أن المعضلة الأساسية تكمن في أن المحتاجين بنسبة 20% قفزوا وزاحموا وضيّقوا الخناق على أشد الناس احتياجاً وهم الفقراء.



وأكد أنه لا يؤيد حصول المرأة المتزوجة الجالسة في البيت على مساعدات من "حافز"، مضيفاً "من الأولى البحث عن شاب حديث التخرج من الجامعة، ومنحه فرصة عمل خلال سنتين، وبعدها تتوقف الإعانة، حتى لا تتحول إلى تكية". والكل يريد الاستفادة منها فيما بعد.



وقال إن الدولة جادة في إغناء الطبقة الوسطى في البلاد، ولكن يبدو محور تطبيق هذه المنح والأنظمة حجرة عثرة؛ لأن استقرار أي دولة يرتبط بالطبقة الوسطى التي تشكل 70% من كيان الدولة.



وأكد أن الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تلاحظ الثغرات الموجودة في العديد من المنح، وفي هذا الصدد نجد أن تصريحات خادم الحرمين الملك عبدالله دائماً ما تؤكد ضرورة أن تصل الإعانات للفقراء، كما أن تصريح وزير الإسكان بخصوص توفير العديد من المساكن للمحتاجين أعتقد أنها فاتحة خير؛ لأننا في بداية الأمر كنا نتجاهل هذه المشكلة ولا نعير لها اهتماماً.



وقال إن نظام المنح التي شرعت فيه الدولة منوط به أصحاب الدخل المحدود، ولكن يحصل عليها المتنفذون ويستأثرون بأفضل المواقع في المدينة، بينما الفقير الذي هو في أشد الحاجة إليها يحصل عليها في آخر المدينة، كما أن الموت يخطفه قبل أن يبدأ تشييد مسكنه.



وأبدى استغرابه من إفتاء أحد العلماء فيما يتعلق بأحقية المرأة المتزوجة من رجل ثري بالحصول على برنامج "حافز".



وفي الإطار عينه أكد كُتاب سعوديون أن حق الاستفادة من هذه البرامج لا يجب أن يكون عاماً، بل ينبغي أن يكون مقتصراً على مَنْ يستحقه من المواطنين الذين هم في أمسّ الحاجة للمعونات الحكومية.



وكان وزير الإسكان قال في حديث تلفزيوني إنه من الضرورة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وهناك نظام عادل لتوفير المسكن، فأنا لا يهمني أول مواطن يسكن، بل يهمني أول مواطن محتاج يسكن.