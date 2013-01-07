الملحقية السعودية بواشنطن تستعد لاستقبال 7000 مبتعث

تستقبل الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من الأسبوع الحالي وعلى مدى شهرين، أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة، ضمن الدفعة الثامنة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.وأكد الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الدكتور محمد بن عبدالله العيسى أن الملحقية أتمت الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال جميع المبتعثين من خلال زيادة طاقم العمل، بما يتواءم وتلبية حاجات الدفعة الثامنة والدفعات السبع السابقة التي بلغ عدد مبتعثيها نحو 100 ألف.وناشد الملحق الثقافي السعودي في واشنطن الطلبة القادمين إلى الولايات المتحدة التوجه مباشرة إلى ولاياتهم والمدن التي يدرسون فيها، حفاظاً على أوقاتهم وتجنباً لتكبّد تكاليف مادية إضافية، منوهاً بأن البوابة الإلكترونية سهلت لهم عملية الدخول وفتح الملف الذي يرتبط بالملحقية والوزارة بشكل مباشر.

وتتيح البوابة تحميل قرار الابتعاث وصورة بطاقة I-94 وبقية الأوراق التي أحيط بها المبتعث علماً قبل سفره، لافتاً إلى أن من شأن هذه الوثائق أن تؤكد دخول المبتعث إلى الولايات المتحدة، كما يسهل عليه من خلال إجراء الكتروني بسيط فتحُ ملف يمكنه بوساطته بدء الصرف مباشرة وإصدار ضمان مالي للمؤسسة الأكاديمية التي يدرس فيها.



وأشار العيسى إلى أن بعض الطلبة يأتون إلى واشنطن بالرغم من النصائح التي توجهها إليهم الملحقية وزملاؤهم ذوو الخبرة في الابتعاث، ليتبين لهم أن الإجراء المطلوب هو الدخول إلى البوابة الإلكترونية.



ومن جانبها حثت مساعدة الملحق للشؤون الثقافية والاجتماعية الدكتورة موضي بنت عبدالله الخلف الطلاب، إلى أهمية التعرف إلى قوانين وأنظمة البلد المستضيف واحترامها، كما أشارت إلى ضرورة مراجعة البرنامج التعريفي المتاح لهم على موقع الملحقية www.sacm.org وما عرض ضمن إطار ملتقيات الابتعاث التي تنظمها الوزارة للمبتعثين قبيل وصولهم للولايات المتحدة.



وذكرت مساعدة الملحق للشؤون الثقافية والاجتماعية أن على الطلبة الجدد خاصة المتزوجين الانتباه أنه عند الانتقال الى بلد مختلف، يصحبه أحياناً صدمة حضارية تتطلب منهم تفاهم الطرفين والتعاون فيما بينهم على تبادل المسؤوليات ما يخفف عليهم ضغوط نمط الحياة الجديدة.



كما أكدت مساعد الملحق ترحيب إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالرد على أية استفسارات تتعلق بالقوانين والأنظمة. وطلبت من المبتعثين الجدد في حال مواجهتهم مشكلات أو مصاعب، التواصل مع إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية، أما في الحالات الطارئة فيمكن التواصل مع لجنة الطوارئ على الأرقام التالية:

571-379-6258, 571-379-6082, 571-379-6288,

571-379-6465, 571-379-6080.