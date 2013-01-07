ماذا تعمل وزارتا التعليم؟ آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

بعد أن كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ميزانيتها لهذا العام «مليار وستة وأربعون مليونا وخمسة آلاف ريال شهدت زيادة عن العام الماضي بلغت 131 مليونا وستمائة ألف ريال»، أوضحت الرئاسة أنها في صدد رصد 230 مليون ريال لتنفيذ مشروعات جديدة تشمل 40 مقرا للهيئات والمراكز بتكلفة 170 مليون ريال، وإنشاء قاعات للأغراض التدريبية والبرامج التطويرية والتوعوية، وأن هناك مشاريع جديدة ستكمل مرحلتها الثانية، وهي تطوير الحاسب الآلي بتكلفة 15 مليون ريال.



وكل هذا أمر جيد ورائع، فالأمن هو الضلع الأول لباقي الأضلاع الأربعة «الغذاء ـ الصحة ـ التعليم» التي تساعد على استقرار المجتمعات، فبغياب الأمن يهاجر الإنسان إلى أماكن أخرى حيث يتوفر له هذا الضلع الأول الذي بدونه لن يستقر في المكان.



ولكن ما لم أفهمه في ميزانية «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي هي جهاز أمني يساعد على استقرار المجتمع، أن ترصد الملايين من ميزانيتها من أجل «الأمن الفكري».



فالحديث عن العقل/الفكر من المفترض أن يستدعي مؤسسات أخرى مناط بها هذا الأمر، وأعني هنا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، فالأولى تعمل على تأسيس مقدسات الأفراد لحماية المعتقد، والثانية من المفترض أن تؤسس عقلا غير قابل للتغرير والخداع.



وإن كان هناك قصور في أدائهما علينا إصلاح هذا القصور، لا أن تخلط الأوراق فلا نعرف من المسؤول عن الفكر ومن المسؤول عن الأمن.



كنت أتمنى لو أن هذه الملايين رصدت من أجل إيجاد أفراد ميدانيين ليلا، يشتغلون على حماية البيوت والسيارات من السرقة بدل فكرة «الأمن الفكري»، فسرقة البيوت والسيارات منكر أيضا ويستحق أن تعمل «الهيئة» على منعه.



أتمنى ألا يقال لي بأن هناك جهة مختصة لمنع سرقة السيارات التي بدأت تصبح ظاهرة، فمثل هذا الرد يمكن أن يصبح سلاحا يستخدم ضدك طالما أنت جهة أمنية تطارد المجرمين، وسيقال لك: هناك وزارتان ومعاهد مختصة في حماية الأمن الفكري، وحين لا تقوم بمهامها علينا أن نصحح توجههم طالما تصرف المليارات عليهم، لا أن تختلط الأمور فلا نعرف من المسؤول عن الفكر ومن المسؤول عن الأمن، طالما سرقة السيارات والبيوت منكر أيضا.



*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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