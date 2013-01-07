مفتي السعودية يرفض التشهير بالمفسدين آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

اعتبر المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن التشهير بالمفسدين "ليس حلاً".



وقال: "إن للمفسد مسؤولاً يعاقبه"، مؤكداً أن الحل يكمن في نشر التوعية بين الناس، وتحذيرهم من الفساد وعواقبه الدنيوية والأخروية، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.



وحذر آل الشيخ في كلمة القاها في جامعة الدمام أمس، من انتشار ظاهرة مفسري الأحلام في القنوات الفضائية، مبدياً تحفظه على كثرة الظهور الإعلامي لبعض الدعاة، مشيراً إلى أن بعض القنوات قامت خلال الفترة الأخيرة بعرض برامج إفتاء يقدمها أشخاص لا يملكون العلم الكافي في الفتوى.



وطالب آل الشيخ المبتعثين بـ"تقوى الله، والتمسك بالدين والأخلاق، وحسن التعامل مع الآخرين، والابتعاد عن كل ما حرم الله".



وأكد ضرورة تخليص المجتمع من "كل الدعوات الباطلة والمشبوهة، والآراء المضللة والزائفة"، معتبراً أن حماية المجتمع من الطائفية والحزبية شرط للحصول على مجتمع آمن مستقر.