الأمن العام تغليظ العقوبات على المتلاعبين بلوحات سياراتهم آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

حذر "الأمن العام" في السعودية قائدي السيارات ومالكيها من وضع ملصقات أو طمس بعض أرقام وحروف لوحات سياراتهم أو نزعها بقصد تلافي الرصد الميداني والآلي للمخالفات المرورية.



معتبراً هذه التصرفات مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته، مؤكداً إحالة المخالفين لهيئات الفصل في المخالفات المرورية لتغليظ العقوبة بحق مرتكبيها وفق النظام، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.



وحذر الأمن العام كافة ملاك المركبات وقائديها من ارتكاب هذه المخالفات حتى لا يتعرضون لغرامة مالية وتتعرض مركباتهم للحجز.



ويأتي تحذير الأمن العام هذا بعد تزايد هذه المخالفات بشكل لافت حيث يعمد كثير من قائدي السيارات خصوصاً فئة الشباب إلى إخفاء لوحات سياراتهم أو نزعها لمواجهة رصد كاميرات "ساهر" على الطرق السريعة.



وامتدت هذه المخالفات لدول الخليج، حيث شهد العام المنصرم حجز عدد من السيارات لمواطنين سعوديين في الإمارات وغيرها بعد قيام أصحابها بطمس أرقام لوحات سياراتهم لنفس الغرض، وهو ما تعتبره أنظمة كثير من دول العالم مخالفة صريحة للقانون تستوجب العقاب وبحزم.