الخطوط السعودية تحيل 5407 موظفين للتقاعد لتحسين مستواها آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

قامت المؤسسة العامة للخطوط السعودية بتسريح 5407 من موظفيها؛ وذلك ضمن خطتها لتحسين مستوى القوى العاملة، وكفاءة الأداء التشغيلي، وتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الموظفين.



وتركزت خطة تخفيض الأعداد الفائضة من الموظفين التي تتبعها المؤسسة على تشجيع فئات محددة من الموظفين غير القادرين على مواكبة التطور لكبر السن، وتدني التأهيل العلمي، أو لأسباب صحية على طلب ترك الخدمة اختياريا، واستقطاب عدد من الكفاءات الشابة والمقتدرة لتعيينهم حسب الاحتياج التشغيلي، واستخدام نظام الأجور والامتيازات وفق مبدأ التحفيز لتحسين مستوى الجودة في الأداء.



وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ"، بلغ عدد من ترك الخدمة 5232 موظفا داخل المملكة، و175 خارج المملكة، ممن تم تشجيعهم على التقاعد المبكر والذين يشغلون وظائف غير تشغيلية في القطاعات المساندة.



واستطاعت المؤسسة تحقيق وفر مالي على المدى البعيد يقارب 10.353 مليون ريال قيمة الأجور والتعويضات التي ستتحملها المؤسسة فيما لوبقي هذا العدد في الخدمة حتى تاريخ تقاعدهم.



وأخضعت المؤسسة الموظفين المستجدين لعقود حسب نظام العمل بما يكفل المرونة في استمرار المؤهلين والمتميزين، وتطوير أدائهم والاستغناء عن الموظفين الذين يثبت عدم قدرتهم على القيام بمهام أعمالهم بالصورة المطلوبة.