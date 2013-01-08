العثور على قذيفة من حرب الخليج شمال السعودية

عثر أحد المواطنين أمس على قذيفة، شرق طلعة التمياط بنحو سبعة كيلومترات، في المنطقة الواقعة غرب محافظة رفحاء بـ50 كيلومتراً شمال السعودية، يعتقد أنها تعود لمخلفات حرب الخليج 1991.وقال العقيد بندر الأيداء، الناطق الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية: ''إن شرطة محافظة رفحاء تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بعثوره على جسم غريب الشكل شرق طلعة التمياط بسبعة كيلومترات''.وأضاف أنه تم انتقال المختصين بشعبة الأسلحة في شرطة المحافظة للموقع، وبعد المعاينة اتضح أن هذا الجسم الأسطواني الشكل هو عبارة عن قذيفة قديمة لا يوجد عليها أي كتابات، ويظهر عليها الصدأ، وتم التعامل معها ووضعها في مكان آمن.

وقدم الأيداء شكر شرطة الحدود الشمالية للمواطن ووعيه، لافتاً إلى أنه لم يقترب منها حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين.



يذكر أن العثور على القذائف في المنطقة ليس المرة الأولى، وخاصة شمال رفحاء، ما استدعى مطالبة السكان للجهات ذات العلاقة، بتمشيط المنطقة الشمالية، وخصوصاً على الحدود السعودية - العراقية، التي عثر فيها مرات عدة على أسلحة ومتفجرات تعود إلى حرب الخليج.



وطالب السكان بالحفاظ على سلامة مرتادي المنطقة من هذه المتفجرات والوقوع في خطرها، خصوصاً أن المنطقة يرتادها كثير من الزوار في وقت الربيع للتمتع بالمتنزهات البرية.