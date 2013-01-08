المنيع يحرم الأكل من الخادمات الوثنيات في البيوت السعودية

شدّد عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، الشيخ عبدالله المنيع، على أنه يحرّم تناول الطعام الذي تعدّه الخادمات غير الكتابيات وكذلك عمال المطاعم من غير الديانات السماوية الثلاث.وطالب المنيع الجهات المسؤولة عن استقدام العمالة المنزلية بالمملكة بتحديد الديانة المسموح الاستقدام منها فيمَنْ تدين بالإسلام أو بديانة كتابية فقط، ذاكراً أن ذلك أصلح لحال الأسر.

وخاطب المنيع ربات البيوت ممن لديهن خادمات غير كتابيات بضرورة تفريغ أمثال أولئك الخادمات لأعمال التنظيف فقط.



ونقلت صحيفة "الجزيرة أونلاين" عن الشيخ المنيع قوله: "أما الطبخ فاعتنين بأنفسكن وكلن مما تطبخن وترتحن لأكله. والخادمات من غير المسلمات ولا من غير الكتابيات لسن على دينكن ولا يمكن أن يعنكن فهنّ عبدة أوثان".



ولفت إلى أن "وجود خادمة غير مسلمة بعيداً عن شؤون الطهي قد يكون فرصة لتنشيط الدعوة إلى الله ودعوة هؤلاء الخادمات إلى الإسلام، فإذا أسلمت وحسن إسلامها ففي ذلك أجر وحينها يأكلون من طبخها".



وحول السؤال عن ديانة مَنْ يصنع الطعام بالمطاعم قبل الشراء، قال: "لا تسألوا ولا تتحسسوا ولا تتجسسوا, إلا إذا قيل إن العاملين في المطعم الفلاني على الديانة البوذية مثلاً، حينها يكون الإنسان آثماً إذا ابتاع طعاماً من عنده".