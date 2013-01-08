تسعيني سعودي أهل زوجتي الطفلة خدعوني آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

قدم العريس السعودي التسعيني الذي تزوج من طفلة عمرها 15 سنة شكوى ضد أهل زوجته "الطفلة"، بدعوى أنهم نقلوها إلى الرياض، بعد أن هربت من منزله في اليوم الثاني من الزواج.







ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة"، بطبعتها السعودية، أكد العريس أنه توجه صباح أمس إلى محافظة الخوبة لتقديم شكوى للمحافظ ضد أهل الطفلة بسبب المؤامرة التي حاكوها ضده على حد قوله، وأضاف "أسكن في بلدة تقع شمال محافظة الحرث بـ30 كيلومتراً، والوصول إلى مقر محافظة الخوبة متعب، ولكنني سأذهب لتقديم شكوى إلى المحافظ ضد أهل العروس وأخوالها الذين أخذوها وهربوها إلى الرياض"، مشيراً إلى أنه سيطالب أيضاً برد المهر الذي دفعه من أجل الزواج.







وأشار إلى أنه فكر في الزواج من فتاة صغيرة، لأن زوجته الأولى أصبحت كبيرة في السن، وتعدى عمرها 80 عاماً، وتسكن مع أبنائها منذ فترة طويلة.







من جانبه، وصف رئيس فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور هادي اليامي هذا الزواج بأنه اتجار بالبشر، وقال: "هيئة حقوق الإنسان مهتمة جداً بوضع الطفلة، نعمل على إيجاد طريقة للوصول إلى المنطقة التي تعيش فيها الطفلة لإخراجها من الوضع الذي تعيش فيه، سواء من المسن أم أهلها".