عمل المرأة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

نحتاج تقويم عمل المرأة: هل تجربة عمل الفتيات في مجال تجارة التجزئة تعتبر ناجحة؟ وذلك بعد أن دخلت حيز التنفيذ في أسواقنا التجارية وكبرى محلات التجزئة، وأصبحت واقعاً، يتعامل بكفاءة مع المتسوقين، وقطاع تجارة التجزئة لم يكن مغرياً للشباب السعودي، ولا القطاع الخاص لم يكن في يوم من الأيام طموحه، على الرغم أن قطاع التجرئة لايشترط لمن يمارسه خبرات، سوى تأهيل مناسب في دورات قصيرة في فن التعامل.



اليوم، وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التطبيق الفعلي لقرار تأنيث وتوطين المحال النسائية في مرحلته الأولى والتي شملت الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ،تعتزم وزارة العمل استكمال القرار ليشمل محال العباءات والملابس بأنواعها والاكسسورات، وقد تليها والله أعلم، مراحل أخرى تشمل أماكن تجهيز الأكل في المطاعم، والمنتزهات العائلية.



ورغم هذا النجاح، إلا أنّ هذا النوع من المهن لايزال غير مرحب به، فقد بادر البعض إلى معارضته بالتواصل مباشرة مع وزير العمل، وتحفظ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتصريحات من رئيسها، على بعض الظواهر السلبية من التوسع في قرارات التأنيث، وقام البعض برفع دعوى قضائية لنقض القرار من ديوان المظالم، يقولون إنها ناجحة وتم كسبها.



إحصائيات وزارة العمل تشير إلى نجاحها في توظيف مايقارب 50 ألف فتاة خلال الأشهر الماضية مما يعني، تفويت الفرصة على 50 ألف شاب أجنبي، ومع ذلك، يجب أن تكون لدينا نظرة حيادية لقرار تأنيث المحلات النسائية، فإن كل تجربة أو مشروع يحتاج إلى تقييم لمعرفة نسبة نجاحه ، ولمعالجة مكامن الخطأ وتعزيز نقاط القوة، فلا شيء يبتدئ كاملاً من أول وهلة، ولا أحد يدعي أنه يعرف كل قنوات النجاح.



التجربة البديلة، هي إنشاء المرأة عملها الخاص، أي البدء في مشروع إستثماري جديد، وهي تجربة لا تخلو من المخاطر، فالدراسات تشير إلى أن نسبة نجاح المشروعات التجارية لاتتجاوز 10%، يعني أن مشروعاً واحداً من بين كل عشرة مشروعات، يمكن أن ينجح، لذلك ينبغي أن نعطي فرصة تأنيث المحلات التجارية فرصة ثانية، لتستفيد من أخطاء المرحلة الأولى، وتنطلق بنجاح في المرحلة الثانية.





*نقلاً عن "المدينة" السعودية

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